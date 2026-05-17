「道具を増やすのやめた」どこの家にもあるスプーンが、キッチンの悩みを救う最強ツールに
▶【写真付きで解説】知らなきゃ損！キッチンで役立つスプーンの便利な裏技3選
どこの家庭にもあるスプーン。実は、日々のちょっとしたストレスを解消してくれる、スプーンを使った裏技がたくさんあるのをご存じですか？今回は「スプーンは偉大！」「やってみたい！」とSNSで話題の便利な裏技を3つ紹介します。
■裏技１｜ザルに付いた洗剤の泡をサッと流す方法
【用意するもの】
・ザル
・スプーン
【手順】
1.スプーンの腹の部分（くぼんでいるほう）を上に向け、蛇口から出した水に当てます。
洗い物をする際、流しに置いたスプーンに水が跳ね返って慌てたことはありませんか？その原理を上手く利用した裏技なんです。
2.スプーンに当たって広がる水を利用して、ザルに付いた泡を流します。
スプーンを使うことでザルの広範囲に水を当てられるようになるため、あっという間に泡が流れていきます。
蛇口から出る勢いが強すぎると広がった水をコントロールしづらく、周りにかかるおそれがあるため、調整しながら行ってください。
食事に使うディナースプーンと、小さめのティースプーンで、水の跳ね返り具合を比べてみました。結果は、ティースプーンのほうが跳ね返る勢いが強く、コントロールも難しい印象。ザルを洗う際は、ディナースプーンのほうが使いやすそうです。
■裏技2｜液体をコップから別の容器にこぼさず移す方法
飲み物をコップから別の容器に移す際、コップの外側を伝ってこぼれてしまう……これも、あるあるですよね。そんなプチストレスも、スプーン1本で解決できます。
【用意するもの】
・飲み物が入ったコップ
・空のコップ
・スプーン
【手順】
1.飲み物が入ったコップの上に、腹の部分（くぼんでいるほう）を下向きにしたスプーンを乗せます。
スプーンのすくう部分の先が、コップから少し出るように置いてください。
2.スプーンとコップを片手で一緒に掴みます。
3.スプーンの先を注ぎ口にするように掴んだコップを傾け、空のコップに飲み物を注ぎます。
これだけで、飲み物がポタポタ垂れずに済むから驚きです！
ただし、ディナースプーンの場合、角度によっては少し飲み物が垂れてしまうことも。
ティースプーンは片手でしっかり持ちやすいうえに、よりこぼれにくくおすすめ！少しずつ注げるため、飲み物の量を微調整したいときにも使えます。
■裏技3｜キウイの皮を簡単にスルッとキレイに剥く方法
小さな子どもにキウイを食べさせるときや、トッピング用にカットする際「皮を剥くのが面倒……」と感じたことはありませんか？そこでおすすめなのが、スプーンを使って一気に皮を剥く方法です。
【用意するもの】
・キウイ
・まな板
・包丁
・スプーン
【手順】
1.キウイの両端を包丁で切り落とします。
皮剥きの工程で包丁が必要なのはここだけです。
2.キウイの果肉と皮の間に、スプーンのカーブを沿わせるように差し込みます。
3.スプーンを差し込んだまま、キウイの丸みに沿ってスプーンを一周させます。
途中で皮が裂けることがありますが、問題ありません。
4.スプーンを抜いてキウイの端を両手で持ち、皮から果肉を押し出すように力を入れると、スルっと剥けます。
ゴロンと果肉が出てくるのがなんとも気持ちいい！
キウイの皮剥きは、スプーンのサイズに関わらず、簡単にできます。強いていえば、ディナースプーンのほうが、より奥までスッと届きやすい印象です。
中身をキレイに取り出すポイントは、スプーンをしっかり差し込み、端から端まで実と皮を離すこと。実と皮がくっついている部分が多いと、剥き終わった後にいびつな形になることがあります。
固めのキウイの場合、スプーンを一周回したあと、反対側からも同じ作業を繰り返すと、よりキレイに仕上がります。
■スプーン1本でキッチンのプチストレスから解放！
今回紹介した裏技は、スプーンが1本あれば簡単にできるものばかりです。百聞は一見にしかず！どの裏技も「もっと早くやれば良かった！」と思える方法なので、ぜひご家庭で試してみてください。
文＝さわ子
わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。