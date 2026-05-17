鎮西寿々歌『ViVi』イベントで“おしゃれ回答”期待されるも…笑い誘う回答 ポジティブになれるものは「焼き鳥、ビール、餃子です！」
FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が17日、都内で行われた『ViVi 超ポジティブEXPO 2026』記者会見に出席した。
【写真たくさん】ViViモデルがズラリ！さまざまな表情で魅せる
同イベントは、ファッション、美容、仕事、趣味など、自分なりに全力で楽しみたい…。そんなZ世代のセルフラブとポジティブマインドを応援するため、ViViが2024年にスタート。記念すべき第4回は“ポジティブの源ってなんだっけ？”と原点に立ち返り、“何かを好きだと感じる感情、つまりLOVEがなきゃ始まらない！”ということで、今回は「LOVE」をテーマに開催する。
ViVi編集部やViViモデル、読者たちのLOVEなものが集結する空間に、そしてイベント来場者へ、新しいLOVEとの出会いを届ける。SNSを通して家にいながらもさまざまな情報を目にすることはできるけれど、アナログ＆リアルだからこそ記憶に残る感動を体感できるイベントになっている。
同イベント初参加となる鎮西は「前回は加入直後だったので、イベントには参加できなかったんですけど、今回みんなと一緒に立てるということで、先輩方の背中を見て…。ちょっと今緊張すごくしてるんですけど、みんなほんとにやさしい先輩方です。ポジティブなパワーを、来てくださった皆さんに届けられればなと思います」とにっこり。
また、おしゃれな答えを期待される「自分にとってポジティブな気持ちになれるもの」との質問では、鎮西が「私は焼き鳥とビールですね。すみません。今おしゃれなものを挙げていただいたのに、それを打ち消すようで本当に申し訳ないです。焼き鳥、ビール、餃子が幸せです」と声を弾ませていた。
会見にはそのほか、アリアナさくら、嵐莉菜、ブリッジマン遊七、せいら、雑賀サクラ、山崎天（櫻坂46）、有坂心花も出席した。
【写真たくさん】ViViモデルがズラリ！さまざまな表情で魅せる
同イベントは、ファッション、美容、仕事、趣味など、自分なりに全力で楽しみたい…。そんなZ世代のセルフラブとポジティブマインドを応援するため、ViViが2024年にスタート。記念すべき第4回は“ポジティブの源ってなんだっけ？”と原点に立ち返り、“何かを好きだと感じる感情、つまりLOVEがなきゃ始まらない！”ということで、今回は「LOVE」をテーマに開催する。
同イベント初参加となる鎮西は「前回は加入直後だったので、イベントには参加できなかったんですけど、今回みんなと一緒に立てるということで、先輩方の背中を見て…。ちょっと今緊張すごくしてるんですけど、みんなほんとにやさしい先輩方です。ポジティブなパワーを、来てくださった皆さんに届けられればなと思います」とにっこり。
また、おしゃれな答えを期待される「自分にとってポジティブな気持ちになれるもの」との質問では、鎮西が「私は焼き鳥とビールですね。すみません。今おしゃれなものを挙げていただいたのに、それを打ち消すようで本当に申し訳ないです。焼き鳥、ビール、餃子が幸せです」と声を弾ませていた。
会見にはそのほか、アリアナさくら、嵐莉菜、ブリッジマン遊七、せいら、雑賀サクラ、山崎天（櫻坂46）、有坂心花も出席した。