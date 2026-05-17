タレントの成瀬いな（25）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、グラドルの波崎天結（25）、花咲楓香（24）とともに、ドロンジョ＆メルモ＆ハニーのコスプレ3ショットを披露した。

「野球応援 ドロンジョ＆メルモ＆ハニーちゃん」とつづり、自身のよるアニメ「ふしぎなメルモ」のメルモちゃんと、波崎天結の「タイムボカン」シリーズのドロンジョ様、花咲楓香の「キューティーハニー」の如月ハニーのコスプレ3ショットをアップ。

「アニメクラシックス アニソンFire FES岡崎公演 本日もご来場ありがとうございました」と、16日に愛知県岡崎市で開催されたイベントの来場者に感謝し、「アニソン×花火の迫力がやはり本当に凄すぎて大興奮！！会場の一体感も最高で今日もめちゃくちゃ楽しかったです」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「メルモちゃん懐かしいです」「可愛い」「賑やかだなあ（笑）」「凄くお似合い素敵です」などの声が寄せられている。

成瀬は、千葉県出身で、小学生では野球に熱中し、男子を押しのけてレギュラーとなった実力の持ち主。今もバッティングセンターで快音を飛ばし、野球中継のゲストも務めている。推しはロッテ。

2022年に「ミスFLASH2023」でセミファイナリストに選出。昨年度から、SHOOT BOXINGラウンドガール「SHOOT GIRLS」の一員として活躍中。

昨年8月の鈴鹿8時間耐久レースでは、ゼッケン56のチーム「AOSHIMA MEGU with HAMAGUCH Racing」でレースクイーンと務めた。今年4月に浜松オートレースヴィーナス10代目に就任。

公式プロフィルは、身長1メートル61、3サイズはB・89、W・59。H・87。趣味はコスプレ、アニメ、ゲーム、旅行、バイク。特技は野球に加えて韓国語。愛車は、アメリカンタイプのヤマハ「ドラッグスター250」。