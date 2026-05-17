元TOKIOの松岡昌宏（49）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。高校の同級生だった人気芸人について話す場面があった。

この日のゲストはお笑い芸人の吉住。東京03のコントに憧れ、「ラバーガールさんとかキングオブコメディさんとかのコントを見ていたら“凄い好き”と思って。調べたら全員同じ事務所だった」といい、彼らが所属するプロダクション人力舎の養成所に入り、芸人となった。

そんな中、松岡は「“私も人力舎だ！”と思って入ったら“ワカチコワカチコ”がいた、と」とニヤリ。吉住も「近くにいたのはワカチコワカチコ」と先輩芸人のゆってぃについて触れ、苦笑した。

松岡は「わがクラスメートの…」と話すと、博多大吉も「同級生。藤堂くんでしたっけ？」と補足。松岡も「藤堂」と笑った。

吉住は「あ、そうなんですか！？」と驚きつつ、「私が人見知りしていた時に、ゆってぃさんだけが袖とかに来てくれて“一緒にご飯食べようよ”とか（誘ってくれた）」とした。

これに、「あいつ、優しいんですよ」と松岡。吉住も「めっちゃ優しかったです」と応じ、松岡は「あいつ、めちゃめちゃ優しいんですよ」と笑みを浮かべた。

松岡はかねてゆってぃについて高校の同級生であることを公言。「藤堂」と本名で呼んでいたことを明かしている。