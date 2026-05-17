華山・にこらす、地上波で離婚を初告白 結婚生活は「6年」
お笑いコンビ・華山のにこらすが、17日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（後1：59〜2：54 ※関西ローカル）に出演。6年間連れ添った妻との離婚を地上波で初告白した。
【写真】M-1グランプリ2025 【準々決勝】進出組（大阪）
「吉本の若手勢力を徹底解剖SP」と題して、“にこらす軍団”こと「ONC（おしゃべり にこらす チルドレン）」からダブルヒガシの東良介と、ドーナツ・ピーナツのピーナツさん。そして豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ。ダブルヒガシの大東翔生とバッテリィズのエースというギャンブル大好きユニット「ギャンしょいエース」が参戦。関西のお笑い界で存在感を強める新興勢力が、地獄の小競り合いを繰り広げた。
大東はにこらすに「…言っていいですか？」と確認し、「にこらすさんにお金を貸していて…」と口火を切ると、「あの…その…いっぱいお金が必要になったんですよ、離婚されて…」と衝撃の理由を暴露。「離婚したの!?」とレギュラー陣がざわついた。
さらに東が「世間にバレたくないのか分からないですけど、コミュニティーラジオで発表したんですよ。地上波（での発表）はここが多分初めてです」と、まだ世に広まりきっていない情報だと補足。東野から「ちなみに結婚生活はどのくらい？」と尋ねれば、「6年です」と、思い出をかみしめるように答えていた。
大東が「僕がそのタイミングで、競馬で200万円くらい当てて、ネットニュースになったんですよ。そうしたら次の日に楽屋来て、“大東く〜ん、ちょっとお金貸してほしいね〜ん”と。しかもめっちゃ大きい額で…」と結構な大金を無心されたと告白。さらに、お金を取りに来た姿を見て「なんでこんなやつに金貸さなアカンねん！と思いました」と振り返ると、にこらすは「あまりにもシリアスになり過ぎると。その…額が額なんで、緊張感あるかなと思って」と弁明していた。
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さらに東が「世間にバレたくないのか分からないですけど、コミュニティーラジオで発表したんですよ。地上波（での発表）はここが多分初めてです」と、まだ世に広まりきっていない情報だと補足。東野から「ちなみに結婚生活はどのくらい？」と尋ねれば、「6年です」と、思い出をかみしめるように答えていた。
大東が「僕がそのタイミングで、競馬で200万円くらい当てて、ネットニュースになったんですよ。そうしたら次の日に楽屋来て、“大東く〜ん、ちょっとお金貸してほしいね〜ん”と。しかもめっちゃ大きい額で…」と結構な大金を無心されたと告白。さらに、お金を取りに来た姿を見て「なんでこんなやつに金貸さなアカンねん！と思いました」と振り返ると、にこらすは「あまりにもシリアスになり過ぎると。その…額が額なんで、緊張感あるかなと思って」と弁明していた。