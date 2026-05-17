女性アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバーの鎮西寿々歌（27）が17日、都内でファッション誌「ViVi」（講談社）のイベント「超ポジティブEXPO」に出席した。

同誌でモデル活動を始めてから、初のイベント参加。たくさんの読者が集まるとあり、「ポジティブなパワーを来て下さった方々に届けたいと思います」と意気込んだ。

自身のグループの中で最も情報通のは、仲川瑠夏（28）といい「韓国のファッションとかも詳しくて、（訪韓時に）2時間くらいで紙袋10個くらい持ち帰ってきた。ほかのアジアの国でも、どこで調べてきたんだろうというくらいファッション通」とアンテナの高さに驚いたことを明かしていた。

「テンションが上がるものは？」という問いには、「私は焼き鳥とビール。餃子です」と即答。「今年の夏にしたいポジティブなこと」については、「夏はいつもフェスにたくさん出させていただくので、みなさんとぶち上げていきたい。メンバーとかとプライベートでお祭りに行ってみたい。ViViモデルのみんなとも行ってみたいです」と目を輝かせていた。

イベントには女性アイドルグループ「櫻坂46」の山崎天（20）も初参加。グループの中でファッションについて詳しいのは、守屋麗奈（26）といい「ファッションアイテム、コスメに詳しい。守屋麗奈の真似をしておけば、全身トレンド！」と絶賛していた。