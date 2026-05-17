櫻坂46山崎天＆FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、グループ内の“ファッション通”明かす「全身トレンド」
櫻坂46の山崎天、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が17日、都内で行われた『ViVi 超ポジティブEXPO 2026』記者会見に出席した。それぞれ、グループ内での“おしゃれなメンバー”について回答した。
【写真たくさん】ViViモデルがズラリ！さまざまな表情で魅せる
山崎は「守屋麗奈が最新のモノに、ファッションからアイテムからコスメまで、すごく詳しいので。とりあえず守屋麗奈の真似をしておけば、全身トレンドで過ごせるんじゃないかなと思っています」とにっこり。鎮西も「仲川瑠夏がすごく韓国のファッションとか、ブランドとか（詳しい）。韓国に行った時もすごく調べて『ここのお店行こう！』みたいな。2時間ぐらいで紙袋10個ぐらい持って帰ってくるぐらいで。アジアにツアーで行かせていただいた時も『どこで見つけてきたんだろう？』というアイテムとかを持って帰ってきたりするので、すごい海外にも強い、ファッション通のメンバーです」と語っていた。
同イベントは、ファッション、美容、仕事、趣味など、自分なりに全力で楽しみたい…。そんなZ世代のセルフラブとポジティブマインドを応援するため、ViViが2024年にスタート。記念すべき第4回は“ポジティブの源ってなんだっけ？”と原点に立ち返り、“何かを好きだと感じる感情、つまりLOVEがなきゃ始まらない！”ということで、今回は「LOVE」をテーマに開催する。
ViVi編集部やViViモデル、読者たちのLOVEなものが集結する空間に、そしてイベント来場者へ、新しいLOVEとの出会いを届ける。SNSを通して家にいながらもさまざまな情報を目にすることはできるけれど、アナログ＆リアルだからこそ記憶に残る感動を体感できるイベントになっている。
イベントにかけて「LOVEなもの」について向けられた山崎は「私カメラがすごく好きで、先日数えたら20台ぐらいあって。デジタルからフィルムからビデオから、いろんなジャンルのカメラを集めてたくさん撮っています」と告白。また、イベントについても「のメンバーで、全編ステージに立てるのすごくうれしいですし、さっき（嵐）莉菜さんも『天ちゃんと立ててうれしい！』って言ってくださって、ほんとにやさしいメンバーたちなので、とっても楽しみにしています」と声を弾ませていた。
会見にはそのほか、アリアナさくら、嵐莉菜、ブリッジマン遊七、せいら、雑賀サクラ、有坂心花も出席した。
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山崎は「守屋麗奈が最新のモノに、ファッションからアイテムからコスメまで、すごく詳しいので。とりあえず守屋麗奈の真似をしておけば、全身トレンドで過ごせるんじゃないかなと思っています」とにっこり。鎮西も「仲川瑠夏がすごく韓国のファッションとか、ブランドとか（詳しい）。韓国に行った時もすごく調べて『ここのお店行こう！』みたいな。2時間ぐらいで紙袋10個ぐらい持って帰ってくるぐらいで。アジアにツアーで行かせていただいた時も『どこで見つけてきたんだろう？』というアイテムとかを持って帰ってきたりするので、すごい海外にも強い、ファッション通のメンバーです」と語っていた。
ViVi編集部やViViモデル、読者たちのLOVEなものが集結する空間に、そしてイベント来場者へ、新しいLOVEとの出会いを届ける。SNSを通して家にいながらもさまざまな情報を目にすることはできるけれど、アナログ＆リアルだからこそ記憶に残る感動を体感できるイベントになっている。
イベントにかけて「LOVEなもの」について向けられた山崎は「私カメラがすごく好きで、先日数えたら20台ぐらいあって。デジタルからフィルムからビデオから、いろんなジャンルのカメラを集めてたくさん撮っています」と告白。また、イベントについても「のメンバーで、全編ステージに立てるのすごくうれしいですし、さっき（嵐）莉菜さんも『天ちゃんと立ててうれしい！』って言ってくださって、ほんとにやさしいメンバーたちなので、とっても楽しみにしています」と声を弾ませていた。
会見にはそのほか、アリアナさくら、嵐莉菜、ブリッジマン遊七、せいら、雑賀サクラ、有坂心花も出席した。