女性アイドルグループ「櫻坂４６」の山粼天が１７日、都内で行われた体験型イベント「ＶｉＶｉ 超ポジティブ ＥＸＰＯ ２０２６」に出席した。

ファッション、美容、仕事、趣味など自分らしさを大切にしながら全力で楽しみたいＺ世代を応援するため、女性向けファッション誌・ＶｉＶｉが２０２４年にスタートさせた体験型イベント。同誌専属モデルとして初のフル参加となる山粼は「実際にファンや読者の皆さんに会えるイベントで、目が合ってニコッとするとワーッとなってくださる。反応がいただけるのはうれしい。本当に特別なものです」と喜んだ。

自身が愛を注いでいるものについて聞かれ「カメラがすごく好きで、先日数えたら２０台ぐらいあった。かなりお金がカメラの方へ吸い取られています。デジタル、フィルム、ビデオ…いろんなジャンルのカメラを集めて撮ってます」と趣味へのこだわりを明かした。

櫻坂４６でのファッションリーダーには守屋麗奈を指名。「最新のファッションからアイテムからコスメまですごく詳しい。とりあえずマネをしておけばトレンド（の状態）で過ごせる」と信頼を寄せた。