◆バスケットボール 女子国際強化試合 日本代表 ―ラトビア代表（１７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、前半を終えて３４―４０と６点ビハインドで折り返した。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）と２１年東京五輪銀メダルの林咲希（富士通）が、ともに２本の３ポイント（Ｐ）シュートを決め、チーム最多の６点をマークしている。

日本は高田真希（デンソー）、渡嘉敷来夢（アイシン）、舘山萌菜（もな、日立ハイテク）、田中、林が先発した。高田のジャンプショットが決まり先制。その後はシュートが決まらない時間が長く続いたが、残り６分３４秒で田中が３ポイント（Ｐ）シュートを決めて５―１０に。続けて残り５分４３秒でもライトウィングから鮮やかな３Ｐシュートに成功。しかし、その後は再びゴールが遠のいた。残り２分５秒で朝比奈あずさ（トヨタ紡織）が２本のフリースローを決めるも、１０点にとどまった。一方のラトビアはリバウンドを何度も拾い、チャンスから得点を重ねた。１０―２２といきなり１２点ビハインドとなった。

第２クオーター（Ｑ）は田中からアシストを受けた渡嘉敷がゴールを奪った。残り８分４３秒では相手ボールをスチールした樋口鈴乃（日立ハイテク）がそのままレイアップシュートを決めると、舘山もネットを揺らすなど徐々に差を詰めた。残り６分２６秒ではレフトウィングから２４年パリ五輪主将の林が３Ｐシュートに成功し２１―２５に。残り１分５０秒でも林が３点を奪い、３０―３７に。直後に白石弥桜（みお、デンソー）も２度のゴールを奪うなど、３４―４０で前半を終えた。