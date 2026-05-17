川口オートの感謝祭を兼ねた1節、「KAWAGUCHI AUTORACE CLASSIC 2026」が最終日を迎えた。

3月31日付で引退した、元川口所属のオートレーサー長谷川啓さん（75）の引退セレモニーが7R発売中に走路にて行われた。

通算888勝、20回の優勝をマークした長谷川さんはバイクでさっそうと登場。「74年4月にここ川口でデビューした。いいことも悪いこともあったが、今は全てがいい思い出。毎日、全力で走ったことは胸を張れる」と語った。

今後については、スタンドに向かって面白おかしくこう答えた。「そっち側に回って車券を買います。もうけます。オートレースがもっと発展するために、いろいろ気付いたことを言っていきます」

弟子は中野憲人、そして孫弟子は今や川口のトップを張る黒川京介だ。「黒川選手の成績は必ずチェックしている。ぜひ青山周平選手に勝ってNo.1になってほしい。佐藤励君とともに川口を支えていってほしい」。黒川は「孫弟子として誇ってもらえる選手になります」と約束した。

▼篠崎実（長谷川さんと長くしのぎを削った）寂しくて仕方ないよ。50年以上、一緒にやってきたんだから。走りがどうも似ているんだ。だから整備も似てくる。お互いによくアドバイスし合ったよ。お疲れ様でした。