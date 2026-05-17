女優の武田久美子（57）が17日、自身のインスタグラムを更新。貝殻ビキニならぬ貝殻メニューを披露した。

「先日のmother‘s dayに娘が撮ってくれたスナップ写真 皆様にシェアする用にって沢山撮ってくれたので先ずは連れて行ってくれたレストランのメニューからウケました」と、ギンガムチェックのノースリーブのワンピース姿で貝殻の形のメニューを手にした写真や長女・ソフィアさんとの2ショットなどをアップ。

「流石私の娘 10年一昔と言いますが、、本当に娘が大成長してくれました。私の事を労ってくれてプレゼントまでしてくれました。。心に残る最高に幸せなひと時でした」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「とてもお綺麗です」「ソフィアさんと本当に仲良しですね！！」「とびっきりのユーモアと深い愛情にあふれて素敵！」「凄く美しい」「ゴージャスーー」などの声が寄せられている。

武田は99年に米国人男性と結婚し、02年12月に長女・ソフィアさんが誕生。16年に離婚し、現在も米サンディエゴを生活拠点にしている。