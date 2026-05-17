タレントの藤本美貴（41）が16日放送のTBSラジオの「サボリーノ presents ワタシのごほうび時間」（土曜後8・00）にゲスト出演。「関係者席」について話した。

ラジオパーソナリティーも務める、この日のゲストでタレントの山崎怜奈は「その日のラジオのゲストが毎日違うので。ゲストが映画監督だったらその映画見るし、アーティストさんだったらMVとか新曲聴いたりとかインタビュー読んだりするし」と明かした。

続けて「藤本さんも思うと思うんですけど、インタビューとかされているときに本当に向こうが自分のことを興味持って聞いてくれているか仕事として聞いてくれているかで全然違いません？私もインタビュー聞いてもらうことの方が多かったから、その熱量って全然違うよなと思ったら(自身が聞く側になったら)準備していきたいというか、なるべく“私あなたのこと興味あって聞いているんです”っていうのを…それをカモフラージュできるほど自分が器用じゃないことも分かっているから」と声が上がった。

これに対し、藤本は「それでいうと私、人のライブ観に行ったりとかすると関係者席で観させていただくこともあるじゃないですか、関係者席って“ワー！”とかやらないじゃないですか。私めっちゃやるんですよ」とした上で、「なんかステージから関係者席を見たときにそこだけなんか暗いもんね、みんな静かに観てるから私はもうこっちを向いてくれたらすごい手を振るし。やっぱやってた側だから“あそこ沈んでいるの寂しいよな”とか思いながら」と話した。