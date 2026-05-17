25-26シーズンのFAカップ決勝はマンチェスター・シティがチェルシーを下して、クラブ史上8回目、22-23シーズン以来の優勝となった。



試合は1-0とロースコアでの決着に。前半は互いに得点は生まれず、71分、アーリング・ハーランドのクロスに合わせたアントワーヌ・セメンヨのゴールが決勝点となった。



セメンヨは今冬の移籍市場でシティに加わったFWで、すでにチームにフィットしている。得点力のある選手で、チェルシー戦でのゴールでシティでの通算得点数を早くも10ゴールの二桁に乗せている。





そんなFAカップ決勝の解説を『BBC』で行っていた元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏が、シティの指揮官ペップ・グアルディオラ監督との逸話を明かした。現在は解説者としてサッカーにかかわっているルーニーだが、現役引退後は指導者の道に進んでいる。2020年から2022年には英2部ダービー・カウンティの監督を務めており、その際に現チェルシーで、当時はシティに在籍していたリアム・デラップを獲得するため、ペップに直接連絡を取ったという。しかし、ペップに繋がらず、折り返しがあったがルーニーも電話に出ることができなかった。すると、留守番電話が入っており、出てみると「やあ、ウェイン。チャンピオンズリーグ決勝で君を破ったペップだよ」というメッセージが残っており、ルーニーはそれに激怒したと冗談交じりに過去を振り返った。ルーニーはユナイテッド時代、08-09シーズンと10-11シーズンにCLで決勝に進んでいるがどちらもペップ率いるバルセロナに敗れている。