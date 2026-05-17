YHエンタテインメントの5人組グループ AND2BLE（アンダブル）が、韓国にて5月26日にリリースする1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』の日本限定特典付き輸入盤を、ソニー・ミュージックレーベルズ内EPICレコードジャパンより公式販売する。

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AND2BLEは、ジャン・ハオ、ユ・スンオン、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンの5人からなるボーイズグループ。グループ名は“AND”と“DOUBLE”を掛け合わせた造語で、断片的な姿ではなく、多層的な内面が重なり合うことで“自分らしさ”を拡張していくという意味が込められている。

本作は5月下旬のリリースを予定しており、現在予約受付中。また、チェーン別の日本限定購入特典も決定。購入者限定のイベント応募抽選券（シリアルナンバー）の詳細は近日発表となる。

なおAND2BLEは、初の日本ショーケースライブを6月30日、7月1日、2日に横浜、7月11日、12日に神戸にて開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）