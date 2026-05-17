【宝くじ】「100万ドルを一括」「1000ドルを毎週受け取り」なら、どちらにすべき？ カナダで当せん者の「終身年金」選択が話題に！ 大金を“一括で手にする”のは意外とデメリット？

カナダの宝くじ当せん者の事例

まず、カナダの宝くじの事例を紹介しましょう。カナダのケベック州には「人生への挑戦」と呼ばれるスクラッチ形式の宝くじがあります。最高賞は100万カナダドル、日本円で約1億1500万円（1カナダドル＝約115円で算出）。

一括で当せん金を受け取るか、毎週1000カナダドル、約11万5000円を生涯受け取り続けるか選択可能です。そのため、SNS上ではしばしば「どちらで受け取るのが正解？」といった議論がなされています。

当せん者に関しては、年齢や職業、個人かグループなのかもバラバラです。20歳の女性や夫から宝くじをもらった年配の妻など、生涯に亘る年金を選択する事例も数多く確認できます。

一括払いを選択する人が多いため、2025年末のとある当せん者が終身年金として「毎週1000ドル」を選択したことが話題となりました。



一括受け取りのメリット・デメリットは

それぞれの受け取り方に、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。まず、一括で受け取るメリットから考えてみましょう。

一括で受け取れば、まとまった資金を得られることで、使用用途が一気に広がります。その際、経済的な側面での効果的な使途は、資金を運用してさらに資産を拡大することです。

年齢が若い人は、時間を味方にした長期運用に取り組めることを考えると、使途として有力なものになるでしょう。ほかにも、住宅ローンを組むことなく家を購入するなど、普段は簡単に買えない高価なものも、キャッシュで手に入れることが可能です。

一方、当せん金を一括で受け取る際は、大金を手にすることでの心境や生活レベルの変化に注意が必要です。億単位のお金を手にして自己管理ができていないと、気持ちが大きくなって一気に散財してしまう可能性がないとは言い切れません。メリットで挙げた資産運用で無理して失敗することもあるでしょう。

また、気づかないうちに生活レベルが上がってしまうと、元の生活に戻すのも難しくなってしまいます。中には仕事を辞めてしまい、散財が重なると、かえって状況が悪化する場合もあるようです。

さらに、変わるのは自分の心境だけではありません。大金を手にしたことが周囲に知れると、人間関係がおかしくなったり、金銭トラブルに巻き込まれたりするかも知れません。

実は日本の宝くじでは、高額当せん者に対して冊子が配布され、高額当せん者が気をつけることなどについて、注意喚起される仕組みになっています。それだけ高額当せんには大きな落とし穴があると認識する必要がありそうです。



分割受取のメリット・デメリットは

次に、生きている間は毎週一定額を受け取る場合のメリット・デメリットを考えてみましょう。メリットはなんと言っても、安定した資金を継続的に得られることで、生活の経済的不安がほぼなくなることでしょう。

カナダの例では、週あたり約11万5000円、月50万円程度になり、それだけで平均以上の生活を送ることは十分可能です。一生お金には困らず、一括でもらうより浪費するリスクも小さくなります。

一方、経済的な側面を掘り下げていくと、小さくないデメリットが考えられます。まず一括で1億1500万円受け取る場合と比較すると、「1億1500万円÷11万5000円＝1000週」となり、単純計算で20年ぐらい受け取らないと損になります。

また、この間にインフレが進行してしまうと、実質的な受取額は目減りします。20年といった長い期間であれば、物価や紙幣価値が大きく変わるという想定が必要です。



結局どっちがいいのか？

では、結論としてどちらの受け取り方がいいのでしょうか。もちろん、受け取る人の年齢や経済状況、考え方で結論が変わるのは言うまでもありません。

ただ、自分の欲望をコントロールできる人や大金を上手に運用できる人は一括受取、堅実に失敗を避けるなら分割受取がいい、と整理するのは可能かもしれません。一括の場合、資金をうまく管理できれば経済的恩恵は大きくなりますが、自身の心境の変化までコントロールできるかは、そのときになってみないと分かりません。

そう考えると分割受取は堅実な手法です。「受け取るのは生きている間だけでいい」と割り切ることもできますし、少額ずつでも長期投資によるインフレ対策は十分可能でしょう。少なくとも、一括受取に比べれば、大きく失敗する要素は少ないように感じられます。



まとめ

カナダの宝くじで話題になっている「生涯週1000ドル」「一括で100万ドル」の受取方法について考察してみました。普通に生活していて、このような悩みに直面することはなかなかありませんが、SNS上では議論が盛んになっているようです。

日本の宝くじでは、分割での受け取りはありませんが、高額当せん者には、冊子などでやるべきことや注意すべきことを周知するシステムがあります。

このことからも、大金を手にすると思いもしない落とし穴があると考えたほうがいいでしょう。いずれにしても、人の心理の変化も絡み、経済的な側面だけでは正解が出ない問題です。自分が当せんしたらどうするのか、考えて楽しんでみてはいかがでしょうか。

執筆者 : 松尾知真

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