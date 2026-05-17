辻ちゃん長女・希空、サッカーユニ×デニムミニスカで美脚スラリ「三つ編みヘアが可愛すぎる」「さすがの着こなし」と反響【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】辻ちゃん18歳長女、美脚際立つミニスカ×ブーツ姿
赤のサッカーユニフォームにデニムのミニスカート、ロングブーツにニーハイソックスという美しい脚がのぞくコーディネートで登場した希空。トップでは個性的な三つ編みヘアを手に持ち、ポーズを決めた。
希空のランウェイに、ネット上では「さすがの着こなし」「三つ編みヘアが可愛すぎる」「サッカーユニ最高」「スタイル抜群」「全てが憧れ」などの反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女、美脚際立つミニスカ×ブーツ姿
◆希空、サッカーユニ×デニムミニスカで美脚スラリ
赤のサッカーユニフォームにデニムのミニスカート、ロングブーツにニーハイソックスという美しい脚がのぞくコーディネートで登場した希空。トップでは個性的な三つ編みヘアを手に持ち、ポーズを決めた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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