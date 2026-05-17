「大相撲夏場所・８日目」（１７日、両国国技館）

元幕内で西三段目１６枚目の鳰の湖（３９）＝山響＝は、東三段目１４枚目の若雷（１９）＝雷＝と対戦。押し倒して３勝１敗とした。

立ち合いから押し込み、土俵際でいなされ土俵を割りかけたが、前のめりになって耐えた。相手と離れて再び突進し、顔を張られたが、お構いなしに出て押し倒した。２０歳差対決を制し「良かったです。若い相手に足がついていった」とうなずいた。

勝ち越し、名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）で約１年ぶりとなる幕下が狙える展開となった。それでも「北の湖親方の言葉を思い出します。３勝１敗になった時『あと一番は勝てる、とは思うなよ』と言われました。顔を張られたことも『たたかれて、たたき返したら神事の相撲ではなくなる』と話してもらいました。今でも教わったことを思い出します」と気を引き締めた。

２０１３年名古屋場所を最後に十両から遠ざかる鳰の湖。かつての師匠、北の湖親方（元横綱＝故人）の教えは、今も自身の背中を押してくれる。「北の湖親方は忙しくて、見ていないようでいて自分の相撲を見てくれていました。残り３番頑張ります」と誓った。