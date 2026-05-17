◇関西六大学野球春季リーグ戦第7節2回戦 龍谷大 6―0 大院大（2026年5月17日 マイネットスタジアム皇子山）

龍谷大の市橋昂士（あきと、4年＝愛工大名電）が「1番・中堅」で先発し、5打数3安打。打率を試合前の・476から・489に引き上げてチームの全日程を終え、首位打者のタイトルを確定的にした。

「（昨年の）秋のリーグ戦でなかなか結果出なかった。自分の形をもう一回つくって、ベースアップも並行してやってきました。ミスショットが少なくなったと思います」

昨年12月に松山で行われた大学日本代表候補強化合宿に参加。世代屈指の選手が集まる中で「自分の現状を知れたというのが、非常にでかかった」と振り返る。同合宿で計測した50メートル走のタイムは、参加者中2番目の5秒91。この日は4回1死一、二塁から俊足を生かしたバント安打で好機を広げるなど、持ち味を存分に発揮した。

開幕前の目標として、全試合でヒットを打つことと、連盟記録のシーズン打率・571、26安打の更新が目標だったと言う。

「自分の中で、まだレベルが足りていないかったと思う。秋は必ず全試合でヒットを打って、5割7分1厘と26本を超えられるように頑張りたいと思います」

春につかんだ手応えを胸に、最後のシーズンに一層の飛躍を誓った。