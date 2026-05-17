サッカーの元日本代表MF本田圭佑（39）が17日、川崎市内で自身が発起人となった育成年代向けの4人制サッカー「4v4（フォー・ブイ・フォー）」の大会に姿を見せた。男性グループ「JO1」と「INI」の選抜メンバーで結成された特別ユニット「JI BLUE」のメンバー11人とともに午前中はサッカー教室で子供たちと触れ合い、午後は試合を観戦した。

スピーディーな展開を目指してショットクロック導入やゴール後のプレー再開法など多くの独自ルールを設けた大会も4季目を迎え「ルールを分かっている子が増えた。ここまでルールが浸透している戦いを見るのは今までなかった」と手応え。「1、2年目は本当に強いチームが参加していなかったと思う。今年はトップレベルの子供たちもチラホラいる。4v4から将来、日本代表を輩出するようなことが起こっていくような気がした」と期待した。

6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する森保ジャパンに関しては「選手たちはてっぺんを目指して準備していると思う。メンバーが決まった以上は現場のスタッフや選手だけでなく、僕らも一丸となって、やれることを考えてサポートしたい」と力を込めた。

現役にこだわりながら起業家、投資家としても活動する本田はシンガポール1部ジュロンと今夏に開幕する2026〜27年シーズンの契約を締結したことが4月に発表された。