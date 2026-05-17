俳優の町田啓太が１７日、都内で活動１５周年アニバーサリーフォトブック「ｓｉｇｎ」（発売中、小学館刊）発売記念プレス取材会を行った。節目を迎え、これまでの俳優人生を振り返った。

昨年１２月に、俳優人生１５周年の節目を迎えた。これまでの道のりについて町田は「本当に楽じゃなかった」と表現。「一つ一つ、はだしで砂利道を歩いてきたぐらいな感覚じゃないかなと個人的には思っています」としみじみと振り返った。

周囲からは順風満帆な俳優人生だとよく言われると語るが、実際は「逆風ばっかりだったなって思いますし、もちろん今も逆らっている感じはある」と語った。それでも「そういうほうが意外と楽しかったりする。飛行機も逆風に向かって飛んでいきますし、そういうものをたくさん受けてだんだんと飛べるようになってきたのかな」と分析。続けて「もっともっと飛んで、色んな景色、色んな感情を感じて、それをもとに活動して、色んなものに還元していけたらいいな」とこれからの目標についても口にした。

この日は、６年ぶりに発売されるフォトブックの取材会。節目の一冊に町田は「３冊セットになっているので、少し重量はあるんですけれども、思いもたくさん込めたので、そういうのも乗っかってより楽しんでもらえるんじゃないかな」とアピールした。