陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）、女子４００メートルで青木アリエ（日体大）が日本一奪取へ意欲を見せた。

４月末に溶連菌で体調を崩したこともあり「練習をしていなかった分、やっぱり４００だと体力やキレもあんまり上がってきていない」と５３秒７０で８位。自己ベストから大きく離れたタイムとなったが「１００点とは言えないけど今出せる実力。前半から最近はうまく乗れていないので、ちょっとまた４００の感覚をつかみながら、今後の練習で調整していきたい」と前向きに語った。

次週は関東インカレが控えている。「日体大は６連覇がかかっているので貢献するのは前提だけど、走りを重ねた方が上がってくるタイプ。タイムが狙えそうだったらタイムを狙っていきたい。日本選手権（６月、愛知）に向けていい練習になるんじゃないかな」と展望を口にした上で、日本選手権は「去年は体調とかもうまく調整できていない中で３位だった。目標を言うのは得意なタイプではないけど、１位を狙いたい。とりあえずアジア大会（９月、愛知）につなげれるようなレースができたら」と意気込んだ。