南明奈、濱口優（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・よゐこの濱口優が5月17日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの南明奈との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】53歳ベテラン芸人「ずっと仲良し」美人妻と2ショット

◆濱口優、妻の誕生祝いショット披露


濱口は「恒例のサーティワンでお祝い」「＃お誕生日おめでとう」とつづり、5月15日に誕生日を迎えた南との笑顔の2ショットを投稿。2人で並んでアイスケーキを手に持っている仲睦まじい様子を披露した。アイスケーキには「37」の形のロウソクとチョコレートでできた様々なディズニープリンセスのプレートが載っており、真ん中のプレートには「HAPPY BIRTHDAY！ あきな」と、誕生日のメッセージがつづられている。

◆濱口優の投稿に反響


この投稿に「幸せそうでなにより」「ずっと仲良しでいて」「めっちゃ可愛いケーキ」「素敵な夫婦」「いい1年を過ごしてください」などとコメントが寄せられている。

濱口は、2018年5月に南と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）

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