よゐこ濱口優、妻・南明奈の誕生日祝福で夫婦2ショット披露「幸せそうでなにより」「幸せそう」
【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・よゐこの濱口優が5月17日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの南明奈との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】53歳ベテラン芸人「ずっと仲良し」美人妻と2ショット
濱口は「恒例のサーティワンでお祝い」「＃お誕生日おめでとう」とつづり、5月15日に誕生日を迎えた南との笑顔の2ショットを投稿。2人で並んでアイスケーキを手に持っている仲睦まじい様子を披露した。アイスケーキには「37」の形のロウソクとチョコレートでできた様々なディズニープリンセスのプレートが載っており、真ん中のプレートには「HAPPY BIRTHDAY！ あきな」と、誕生日のメッセージがつづられている。
この投稿に「幸せそうでなにより」「ずっと仲良しでいて」「めっちゃ可愛いケーキ」「素敵な夫婦」「いい1年を過ごしてください」などとコメントが寄せられている。
濱口は、2018年5月に南と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳ベテラン芸人「ずっと仲良し」美人妻と2ショット
◆濱口優、妻の誕生祝いショット披露
濱口は「恒例のサーティワンでお祝い」「＃お誕生日おめでとう」とつづり、5月15日に誕生日を迎えた南との笑顔の2ショットを投稿。2人で並んでアイスケーキを手に持っている仲睦まじい様子を披露した。アイスケーキには「37」の形のロウソクとチョコレートでできた様々なディズニープリンセスのプレートが載っており、真ん中のプレートには「HAPPY BIRTHDAY！ あきな」と、誕生日のメッセージがつづられている。
◆濱口優の投稿に反響
この投稿に「幸せそうでなにより」「ずっと仲良しでいて」「めっちゃ可愛いケーキ」「素敵な夫婦」「いい1年を過ごしてください」などとコメントが寄せられている。
濱口は、2018年5月に南と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
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