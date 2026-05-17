FRUITS ZIPPER櫻井優衣、トップバッターで「サツコレ」開幕 ミニ丈×ベレー帽がキュート【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】ふるっぱーメンバー、美脚スラリのミニ丈コーデ
トップバッターを務めた櫻井は、美しい脚が際立つミニ丈のフリルトップスにベレー帽というスタイリングでランウェイに降臨。トップでは口元に指を持っていたキュートなポーズで会場中の視線を集めた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマになごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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◆櫻井優衣「サツコレ」トップバッターで登場
トップバッターを務めた櫻井は、美しい脚が際立つミニ丈のフリルトップスにベレー帽というスタイリングでランウェイに降臨。トップでは口元に指を持っていたキュートなポーズで会場中の視線を集めた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマになごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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