「なにこれ!」「コラじゃないよね」「こんな日がくるなんて」W杯日本代表2人の“解禁画像”に大反響
日本代表のW杯メンバーに選ばれたFW上田綺世(フェイエノールト)、FW中村敬斗(スタッド・ランス)のモデル姿が大きな反響を呼んでいる。
雑誌『anan(アンアン)』の公式X(@anan_mag)が16日、2499号の表紙を解禁した。
同誌は「#FIFAワールドカップ2026 の #サッカー日本代表 メンバーに選出された #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が6/10発売2499号の #ananスペシャルエディション表紙 に登場。森保ジャパンが誇るエースストライカー&アタッカーの精悍な勇姿を特別仕様表紙でお届け」と紹介し、表紙画像も公開している。
ファンからは「ええええ!」「な、なにこれ!」「どういうこと」「やばいやばい!」「コラじゃないよね」「2人ともカッコよすぎるだろ」「こんな日がくるなんて…!!!」「ビジュがよすぎて永久保存です」「尊い」「イケメン!!」「モデルさん顔負け」「最近の神様は二物も三物も与えるな」と驚きや称賛のコメントが殺到した。
雑誌『anan(アンアン)』の公式X(@anan_mag)が16日、2499号の表紙を解禁した。
同誌は「#FIFAワールドカップ2026 の #サッカー日本代表 メンバーに選出された #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が6/10発売2499号の #ananスペシャルエディション表紙 に登場。森保ジャパンが誇るエースストライカー&アタッカーの精悍な勇姿を特別仕様表紙でお届け」と紹介し、表紙画像も公開している。
【 #anan 2499号表紙解禁】 #FIFAワールドカップ2026 の #サッカー日本代表 メンバーに選出された #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が6/10発売2499号の #ananスペシャルエディション表紙 に登場。森保ジャパンが誇るエースストライカー&アタッカーの精悍な勇姿を特別仕様表紙でお届け⚽️ #anan表紙 pic.twitter.com/GUuTlC8dIZ— 雑誌『anan(アンアン)』公式 (@anan_mag) May 16, 2026