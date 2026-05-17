【 #anan 2499号表紙解禁】 #FIFAワールドカップ2026 の #サッカー日本代表 メンバーに選出された #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が6/10発売2499号の #ananスペシャルエディション表紙 に登場。森保ジャパンが誇るエースストライカー&アタッカーの精悍な勇姿を特別仕様表紙でお届け⚽️ #anan表紙 pic.twitter.com/GUuTlC8dIZ