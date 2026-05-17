千葉Jの富樫勇樹が前人未到の快挙…史上初のCS通算3P成功100本＆250アシスト達成

5月16日、B1東地区の千葉ジェッツに所属する富樫勇樹が、いずれも史上初となるB1チャンピオンシップ個人通算3ポイントシュート成功数100本と、個人通算250アシストの記録を打ち立てた。

富樫はハピネスアリーナで行われた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルGAME2の長崎ヴェルカ戦に途中出場。この試合を迎えるまでB1CS個人通算99本の3ポイントを成功させていた富樫は、第2クォーター残り1分7秒、ディー・ジェイ・ホグのパスから右45度の少しディープな位置から3ポイントを放ち、見事にネットを揺らす。これが前人未到のB1CS通算100本目の3ポイント成功となった。富樫は後半にも2本の3ポイントを沈め、計3本の3ポイントを含む12得点を挙げるもチームは敗れた。

さらに、富樫はこの試合で4アシストを記録。これによりB1CS通算アシスト数でも250本の大台を突破し、リーグの歴史に新たな金字塔を打ち立てた。

現在32歳、167センチのポイントガードである富樫は、今シーズンのレギュラーシーズン全60試合にすべて出場。1試合平均6本の3ポイントを放ち2.1本を成功させたほか、4.6アシストを記録した。CSでは5試合に出場し、合計35本の3ポイントを放ち9本を沈め、17アシストをマークしていた。



苦しい状況でも沈めるのが富樫勇樹✈️

第2Q終盤ディフェンスの上から打ちぬく！@YukiTogashi @CHIBAJETS

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- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 16, 2026

【動画】富樫がB1CS通算100本目の3ポイント成功させる