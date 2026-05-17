国立競技場での2日間ライブの一般席を完売させるなど人気急上昇中のアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」と、JR東日本の初となる大規模タイアップが実現！ 5月19日(火)から、2026年6月20日・21日の国立競技場（MUFGスタジアム）公演を盛り上げる「＝LOVE×JR東日本 TRAINキャンペーン」がスタートします。

最大の見どころは、新幹線の移動時間をコンテンツ化する音声ARアプリ「Locatone」を活用した限定トーク。 本記事では、首都圏10駅と新幹線10駅を巡るデジタルスタンプラリーの効率的な回り方や、特定駅でしか聴けないメンバーによる特別放送のスケジュール、そして「サイン入りグッズ」を手に入れるための条件を徹底解説。ライブ当日だけでなく、移動そのものを最高の「推し活体験」に変える方法をお届けします。

国立競技場ライブ連動！＝LOVE×JR東日本 TRAINキャンペーン

JR東日本グループは、中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」に基づき、趣味嗜好からつながる「コンテンツ軸」による流動の創造を目指しています。その一環として、グループ史上初となる国立競技場（MUFGスタジアム）での公演「＝LOVE STADIUM LIVE ‘Beyond KYUN’（ハート）」の開催に合わせ、本キャンペーンを実施します。

実施期間とタイアップの背景

キャンペーン期間は2026年5月19日(火)〜6月30日(火)まで。6月20日・21日に開催されるライブ当日はもちろん、期間中を通して東日本エリア全体で「推し活」を楽しめる仕掛けを用意しています。

デジタルスタンプラリーで豪華特典をゲット！

期間中、JR東日本の主要駅に設置されたポスターの二次元バーコードを読み取ることで、デジタルスタンプを集めることができます。

対象駅とコンプリート特典

スタンプラリーの舞台は、首都圏の10駅と新幹線の10駅です。

■首都圏エリア：信濃町駅、千駄ケ谷駅、御茶ノ水駅、恵比寿駅、上野駅、高田馬場駅、立川駅、大宮駅、海浜幕張駅、千葉駅

■新幹線駅：宇都宮駅、郡山駅、仙台駅、盛岡駅、新青森駅、山形駅、秋田駅、上毛高原駅、新潟駅、軽井沢駅

首都圏エリア10駅を制覇すると抽選で100名に「オリジナルポスター（全10種）」をプレゼント。さらに新幹線駅いずれか1駅を含む計11駅を達成すると、抽選で100名に「メンバー直筆サイン入りコラボオリジナルグッズ（全10種）」が当たります。

オリジナルポスター（イメージ）

JRE POINTが当たる特別企画も

スタンプラリーのログイン後に表示されるバナーからエントリーすることで、抽選でJRE POINT 200ポイントをゲットできるチャンスもあります。日頃からJR東日本を利用しているユーザーには嬉しい特典です。

新幹線移動がライブの一部に！限定音声＆特別放送

移動中の車内や駅構内でも、＝LOVEのメンバーが旅を彩ります。

音声ARアプリ「Locatone」で聴く限定トーク

東北・山形・上越・北陸新幹線の該当区間に乗車し、音声ARアプリ「Locatone（ロケトーン）」を使用することで、メンバーによる限定音声コンテンツを楽しむことができます。

■タイプA（大谷・瀧脇・野口）：大宮駅⇒郡山駅、大宮駅⇒高崎駅

■タイプB（大場・音嶋・高松）：福島駅⇒山形駅、福島駅⇒仙台駅、高崎駅⇒浦佐駅、高崎駅⇒佐久平駅

■タイプC（齋藤・佐々木・諸橋・山本）：仙台駅⇒盛岡駅、山形駅⇒新庄駅、浦佐駅⇒新潟駅、佐久平駅⇒長野駅

3駅限定の特別駅構内放送

5月19日〜6月21日までの期間、特定の駅にてメンバーによる特別アナウンスが放送されます。

■信濃町駅：齋藤樹愛羅さん

■千駄ケ谷駅：野口衣織さん

■恵比寿駅：佐々木舞香さん

信濃町駅・千駄ケ谷駅・恵比寿駅で特別アナウンスを実施

ライブ会場の最寄り駅である信濃町・千駄ケ谷両駅での放送は、ファンの気分を高めてくれること間違いなしです。

「＝LOVE(イコールラブ)」

「＝LOVE（イコールラブ）」は、2017年4月29日に誕生した、指原莉乃プロデュースで代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された女性声優アイドルグループ。女性の人気も高く、指原莉乃が手がける歌詞による楽曲と、メンバーの優れた歌唱力や表現力が評価されています。2026年4月1日発売の20thシングル「劇薬中毒」が、自身過去最高のセールスを更新し、8周年ツアーのファイナルとなる横浜スタジアムでは2日間で約7万人を動員するなど、最近の躍進には特に注目が集まっています。

2026年5月現在のメンバーは、大谷 映美里（OTANI EMIRI）、大場 花菜（OBA HANA）、音嶋 莉沙（OTOSHIMA RISA）、齋藤 樹愛羅（SAITO KIARA）、佐々木 舞香（SASAKI MAIKA）、郄松 瞳（TAKAMATSU HITOMI）、瀧脇 笙古（TAKIWAKI SHOKO）、野口 衣織（NOGUCHI IORI）、諸橋 沙夏（MOROHASHI SANA）、山本 杏奈（YAMAMOTO ANNA）の10名。

推し活のために鉄道に乗りたくなる企画

今回のキャンペーンは、移動そのものが「体験型コンテンツ」となった企画です。特にLocatoneを活用した新幹線での音声コンテンツは、特定の区間を走行中にのみアンロックされる仕組みで、GPS機能と連動して「その場所を通る」ことが特別な価値をもたらします。JRとのコラボ実現は、一定数以上のアクセスが期待されるという人気の証でもあります。多くのファンが実際に鉄道に乗って、移動をしながら楽しむという光景が見られるでしょう。

音声AR サービス「Locatone ロケトーン）」使用方法

スマートフォンとイヤホンの準備を！

新幹線内でのLocatone体験にはイヤホンが必須です。特定の走行区間でしか再生されない位置連動型のため、トンネル内の電波状況に左右されず楽しめるよう、事前にアプリのダウンロードと音声データの先行取得を済ませておくことを強くおすすめします。

単なる「移動」を、忘れられない「旅」へと変えてくれる今回のキャンペーン。ライブ会場に到着する前から、新幹線の車内で、そして駅のホームで、メンバーたちの声があなたを国立競技場（MUFGスタジアム）へと導いてくれます。2026年の初夏、イコラブとJR東日本が描く「Beyond the Border」な新しい推し活の形を、ぜひ全身で体感してください。

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）