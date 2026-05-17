滋賀県栗東市を会場に行われた昨秋の国民スポーツ大会（国スポ）レスリング男子のグレコローマン８７キロ級で３連覇を果たした県立栗東高出身の藤井達哉さん（２８）が、今春から同市職員として新たなスタートを切った。

「試合より緊張した」という試験を突破し、仕事に競技、後進の育成と充実した日々を送っている。（河村真司）

学生選手権も国スポも３連覇

藤井さんは５歳からレスリングを習い始めた。「柔道もしていたので、自分に合う」と、投げ技主体で上半身だけしか攻撃できないグレコローマン種目で戦ってきた。

進学した青山学院大では全日本学生選手権で３年連続優勝。パリ五輪の代表入りこそかなわなかったが、昨年１２月には全日本選手権（８２キロ級）を制し、実力を示した。

企業に所属し、社会人選手として競技を続けていた２０２４年末頃、国スポの選手層強化のため、県スポーツ協会から特別指導員にと声がかかった。主戦場の８２キロ級は非五輪種目。３０歳を超えたら「大ベテラン」と呼ばれる競技の特性もあり、現役引退後のセカンドキャリアを考える中で「ふるさとに帰るなら」と、市職員になることを決意した。

国スポ３連覇を目指す練習と並行して公務員試験の勉強に取り組んだ。昨年６月下旬に１次試験がスタート、最終の３次試験は国スポ本番まで１か月を切った９月７日にあったが、無事に合格をつかんだ。

４月から市教育委員会スポーツ・文化振興課に配属され、自治会などと協力してボッチャなどのスポーツ普及活動をしたり、陸上大会の運営を手伝ったりしている。「国スポで働く市や県の職員を見て『いいなあ』と思っていた。市民のために働いてみたかった」とやりがいを感じる日々だ。

毎日のようにマットに上がっていたこれまでとは違い、練習はなかなかできなくなった。それでも、全日本王者として４月上旬にはキルギスで行われたアジア選手権に出場。準々決勝で敗れて７位に終わったが、「外国選手と戦って刺激を受けた」と、競技に向き合う気持ちが再燃した。

市内で週２回、小学１年〜中学生のジュニア選手を指導しており、後進育成にも熱が入る。竹村健市長は「国スポのレガシー（遺産）として象徴的。第２の藤井を育ててもらいたい」と期待する。

「国スポで高まったスポーツ熱を途絶えさせてはいけない」と藤井さん。日本一のレスラーが「栗東レスリング」の裾野を広げていく。