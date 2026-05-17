◇MLB ロッキーズ 4-2 ダイヤモンドバックス(日本時間17日、クアーズ・フィールド)

ロッキーズの菅野智之投手が先発登板し、5回88球を投げ2失点で今季4勝目。日米通算150勝目を挙げました。

前回登板から中5日で今季9度目の先発マウンド。初回、先頭のケテル・マルテ選手にヒットを許しますが、無失点で立ち上がります。

しかし2点の援護をもらって迎えた2回は、1アウト1、3塁からダブルスチールを決められて1点を失いました。

3回は3四死球でピンチを背負うも、最後はスプリットで相手打者を抑え込み無失点。続く4回は三者凡退に封じます。

2点リードの5回はマルテ選手に2塁打を浴びると、次打者にタイムリー2塁打を浴び失点。それでもなおも続くピンチで相手打線の中軸を封じ、リードしたまま5回まで投げ終えました。

その後ロッキーズは3投手の継投で相手に得点を許さず勝利。菅野投手は日本時間4月30日以来3試合ぶりとなる勝利で今季4勝目を手にしました。

巨人で12年間プレーし136勝を挙げて海を渡った菅野投手。2025年にオリオールズで10勝、そして今季ロッキーズで4勝し、日米通算150勝に到達しました。