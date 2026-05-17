敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打5打点で15-2の快勝に貢献した。8回には“幻のランニング本塁打”を放って場内を騒然とさせた。試合後、ムーキー・ベッツ内野手が称賛した。

8回2死一、二塁の第5打席。大谷は右翼線を破る安打を放つと、一気に三塁へ。右翼手アデルの送球が逸れると、本塁に滑り込んで生還。場内は騒然となった。リプレー映像ではワンバウンドしてフェンス上のネットに当たっていたシーン。エンゼルスが即座にチャレンジするも判定は覆らず。三塁打とアデルのエラーで一気に3点を加えた。

米中継で、フェンス上のネットに当たって跳ね返った場合はインプレーになると説明されたシーン。試合後、ベッツはロッカールームで報道陣の取材に応え、「あれは典型的なショウヘイだよ。あんなことができる選手は多くない。ベースを回るのも速かった。彼は何とかして方法を見つけ出すんだ」と称賛していた。

自身も8回にソロ弾を放つなど4打数2安打。「コンスタントに芯で捉えて、ボールを強く打てている」と手応えを明かした。3戦2発と復調の兆しを見せている。



（THE ANSWER編集部）