銅製の小鍋で温め、ウイスキーは後入れ。バーボンのお湯割りに流儀がある新宿三丁目のバー

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿三丁目のバー『BAR TOKYO BOURBON CLUB』です。

温めることで広がるバーボンの甘さ

「バーボンこそお湯割りがいい。その理由は、樽由来のバニラやキャラメルのような甘い香りが際立つからです」。

そう語りながら、バーテンダーの沼尾さんが出したのは『メーカーズマーク46』。スタンダードな『メーカーズマーク』と異なり、焦がしたフレンチオークの板を原酒に沈めて熟成させ、甘い香味がよりふくよかに表現されているという。

「これをお湯で割ると、甘みの奥行きがいっそう広がりますよ」と笑う。

ホットウイスキー1800円

『BAR TOKYO BOURBON CLUB』ホットウイスキー 1800円 バニラやキャラメルのような、甘やかな香りは、温めることでいっそう豊かに引き出される

ホットウイスキーの作り方にも、ここには流儀があった。トルココーヒーに使う銅製のイブリック（小鍋）で湯を温めてグラスへ。続いてウイスキーを注ぎ、そっとひと混ぜ。酒を後入れするのは、香りが飛ぶのを防ぐためだ。

深呼吸すると、甘く柔らかな香りが体中に行き渡り、これこそ冬のご馳走、そう思えてくる。いいなぁ、バーボンのお湯割り！

ここは2025年12月にオープンしたばかり。東京でも数少ないバーボン専門のバーで、120種以上の銘柄が並ぶ。ホットウイスキーは好みの一本を選ぶもよし、アレンジも自在、とバーボンのお湯割りを冒険したくなる。

『BAR TOKYO BOURBON CLUB』店長 沼尾友輝さん

店長：沼尾友輝さん「小さな蒸留所のバーボンにも注目です」

『BAR TOKYO BOURBON CLUB』地下に降りると、赤を基調にしたスケルトン天井の、秘密基地のようなフロアが現れる

新宿三丁目『BAR TOKYO BOURBON CLUB』

［店名］『BAR TOKYO BOURBON CLUB』

［住所］東京都新宿区新宿3-11-13新宿土地建物第3ビル地下1階-A

［電話］03-3354-2229

［営業時間］18時〜翌2時

［休日］月

［交通］地下鉄丸ノ内線ほか新宿三丁目駅E1出口から徒歩約3分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、さまざまな種類のウイスキーのお湯割りの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

■おとなの週末2026年6月号は「ビールは旅。」

【画像ギャラリー】『BAR TOKYO BOURBON CLUB』の「ホットウイスキー」がコレ！温めることで甘やかな香りが引き出される（4枚）