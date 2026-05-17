【アナグラムクイズ】解けると快感！「ま ら こ ば と く」を並び替えると？ 最後の文字は「ば」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのある「あの言葉」に大変身します。制限時間は1分！ 脳のストレッチ感覚で、リラックスして挑戦してみてくださいね。あなたは時間内に正解にたどり着けるでしょうか？
ま ら こ ば と く
ヒント：最後の文字は「ば」
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▼解説
正解は、和歌などで特定の言葉を導き出すために使われる「枕詞（まくらことば）」でした！ 文字数が多い場合は、まず「まくら」や「ことば」といった小さな単語を脳内で探すのが、早く解くためのコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのある「あの言葉」に大変身します。制限時間は1分！ 脳のストレッチ感覚で、リラックスして挑戦してみてくださいね。あなたは時間内に正解にたどり着けるでしょうか？
問題：「ま ら こ ば と く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ま ら こ ば と く
ヒント：最後の文字は「ば」
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正解：まくらことば正解は「まくらことば」でした。
▼解説
正解は、和歌などで特定の言葉を導き出すために使われる「枕詞（まくらことば）」でした！ 文字数が多い場合は、まず「まくら」や「ことば」といった小さな単語を脳内で探すのが、早く解くためのコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)