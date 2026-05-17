まとめ買いの帰り「自転車のハンドル」に“買い物袋”を下げて帰宅中、ママ友から「それ罰金1万円だよ」と指摘が！ 前カゴがいっぱいなら仕方ないですよね？「節約と安全」を両立する方法

ハンドルに荷物はNG？ 「安全運転義務違反」とは

自転車の運転については、道路交通法で「安全運転義務」が定められています。これは「周囲の状況に応じて安全に運転しなければならない」というもので、運転中にふらついてしまう行為や、ブレーキ操作に支障が出たりする運転は「危険行為」と判断されてしまうのです。

今回のケースのように荷物が多くハンドルに重い荷物をかけると、ハンドルが取られやすくなるので、運転中のバランスを崩しやすくなります。

実はこれまでもこのような自転車の乗り方は「違反」と判断される可能性はありましたが、2026年4月からは「青切符」による反則金の対象として取り締まりが明確化されたため、「注意で済んでいたケースでも、反則金の対象となり得るようになった」と考えるとわかりやすいでしょう。



反則金はいくら？ 思わぬ出費になる可能性も

今回の制度では、自転車の交通違反にも反則金、いわゆる青切符が導入されます。今回のようにハンドルに荷物をぶら下げる行為は「乗車積載方法違反」に該当し、5000円の反則金の対象となる可能性があります。さらに「安全運転義務違反」にも該当する可能性があり、この場合の反則金は6000円です。

なお、交通違反の取り締まりでは、同時に複数の違反に該当し得る場合でも、反則金が単純に合算されるわけではなく、最も重い違反が適用されるケースが一般的です。ただし、いずれにしても数千円規模の反則金が発生する可能性があるため、節約目的のまとめ買いが思わぬ出費につながるおそれはあります。



どう対策する？ 現実的な方法

まとめ買いは、特売日にお得に購入できる、無駄な買い物を減らせる、時間や交通費の節約になるなど家計管理の面では多くメリットがあります。しかし「自転車に積んで帰る」という面で考えると、荷物が多くなることで事故の危険が増したり、違反リスクが高まったりしてしまいます。

まとめ買いをしたいときは、前かごや後ろにつける荷台を大きめのものに交換する、自転車用の荷台バッグを使う、リュックを活用するといった工夫をしましょう。

また、ネットスーパーや宅配を併用するのもひとつの方法です。スーパーによっては、条件次第で送料無料の対応をしてくれるところもあります。節約の一環としてそのようなスーパーを探してみるのも楽しいかもしれませんね。



節約と安全、どちらも守る工夫を

自転車でのまとめ買いは、家計にやさしい工夫のひとつです。ただし、運び方によっては反則金の対象となり、かえって出費が増えてしまう可能性があります。

「少しくらいなら問題ない」と考えてしまいがちですが、節約と安全性の両面から最適な方法を選択することが大切です。無理のない方法を取り入れながら、安心して続けられる買い物スタイルを見つけていきましょう。



出典

e-Gov法令検索 道路交通法

警察庁 自転車ルールブック

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級