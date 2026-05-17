桃井かおり、夫リクエストの長崎ちゃんぽん披露「LAでも食べられるなんて」「お店のクオリティ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/17】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月17日、自身のInstagramを更新。手作りの長崎ちゃんぽんを披露し、話題となっている。
【写真】LA在住の有名女優「カラフルで見栄えいい」手作り本格ちゃんぽん
桃井は「“長崎ちゃんぽん！なんかできるの？”と急に何を思ったか？連れの突然のリクエスト」「お客さまのオーダーには何でもどうにか応えるのが家ご飯なので、よその店を超えるの作りました」とつづり、夫にリクエストされたという手作りの長崎ちゃんぽんの写真を投稿。ニンジン、白菜、赤いパプリカ、エンドウ豆などがたっぷりと載った具沢山の長崎ちゃんぽんを披露している。
この投稿には「LAでも美味しいちゃんぽんが食べられるなんて」「食べてみたい」「カラフルで見栄えいい」「スープをどう作ってるのか気になる」「ビタミンがしっかり摂れそう」「もはやお店のクオリティ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の有名女優「カラフルで見栄えいい」手作り本格ちゃんぽん
◆桃井かおり、夫リクエストの長崎ちゃんぽん披露
桃井は「“長崎ちゃんぽん！なんかできるの？”と急に何を思ったか？連れの突然のリクエスト」「お客さまのオーダーには何でもどうにか応えるのが家ご飯なので、よその店を超えるの作りました」とつづり、夫にリクエストされたという手作りの長崎ちゃんぽんの写真を投稿。ニンジン、白菜、赤いパプリカ、エンドウ豆などがたっぷりと載った具沢山の長崎ちゃんぽんを披露している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「LAでも美味しいちゃんぽんが食べられるなんて」「食べてみたい」「カラフルで見栄えいい」「スープをどう作ってるのか気になる」「ビタミンがしっかり摂れそう」「もはやお店のクオリティ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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