サッカーの元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）は１７日、川崎市内で自身が考案した育成年代の４人制サッカー「４ｖ４」のキックオフイベントを実施した。イベントではＵ１０、Ｕ１２の子供へのサッカー教室を行い、大会も開催された。

２０２３年の開始から、今年で４年目を迎える。昨夏には「４ｖ４」の国際大会を実施し、アジア１０か国（カンボジア、中国、台湾、香港、インドネシア、日本、韓国、フィリピン、シンガポール、タイ）から各国予選を勝ち抜いた代表チームが集結した。イベントで「４ｖ４」のルールを確認した際も、ほぼ全ての子供が把握しており「ルールを分かっている子が増えた。全国大会になると、さらにレベルの高いチームが出てくるのでは」と手応えを示した。

「４ｖ４」は１試合１０分で、ショットクロックは２０秒、ＧＫもフィールドプレーヤーとして攻撃に参加できるなど独自のルールを採用。ベンチには監督、コーチがいないため、選手自らが交代やタイムアウトの判断をすることになり、子どもたちの自主性も促すルール設定となっている。２４年には日本サッカー協会の後援も入った。

最初の１、２年はまだルールが浸透しておらず、知名度も高くなかった。ただ、認知度が向上したことで、参加する選手のレベルも上がり「サッカーの方でもトップレベルにある子たちが４ｖ４の存在を認識して参加しているのでは、と思うような選手がちらほらいる」と明かす。

本田はかねがね、「４ｖ４」の大会参加選手から、サッカー日本代表の選手を輩出することを野望に掲げている。自身の目標へ近づく状況に「本当の意味でこの辺くらい（の世代）から、ここを軸にサッカーとうまくパイプ役としてつないで、将来日本代表の選手を輩出するみたいなことが起こっていくような気が、今日の流れを見ても少し感じました」と、今後への期待を語った。