「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）

ドジャース・大谷翔平投手は「１番・指名打者」で先発出場し、４打数２安打で今季最多５打点を挙げ、２四球１盗塁を記録。１５得点での大勝に貢献した。

試合終了後は１５分後には球場を出発。帰宅の足も速かった。

試合では何度もグラウンドを駆け回った。初回は四球を選び、ベッツの左翼線への安打で三塁へ。１死後にスミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。

三回１死はファウルを自打球で左足の膝付近に当てて「あぁー！」と叫んで痛がる場面もあった。その後、２打席連続の四球を選ぶと、続くベッツの打席で７試合ぶりで今季６個目の二盗に成功。さらにベッツのライトフライで三塁へ。得点にはつながらなかったが痛みを感じさせない激走を見せていた。

六回は先頭で二ゴロに倒れた後、６者連続四死球など２死二、三塁からこのイニング２度目の打席へ。しかし、捉えた打球はライトライナーで珍しく１人で１イニング２アウトとなった。

それでも八回２死一、二塁は右翼線へライナーを放ち、打球がネットに当たってグラウンドにポトリと落ちる間に一気に三塁へ。相手の中継が乱れる間にホームインする激走を見せた。記録は今季初の三塁打と相手失策となった。

さらに九回１死満塁では右翼へ走者一掃の二塁打。１３点差に広げて、エンゼルスに野手を登板させた。

これで今季は打率・２４７、７本塁打、２２打点、６盗塁とした。