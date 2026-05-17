「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）

エンゼルスは投手陣が崩して１０安打１１四死球を許し、１５失点で５連敗。メジャー最速の３０敗を喫した。九回には中堅のトラウトが呆然とする場面もあった。

五回まではドジャース先発・ロブレスキー、エンゼルス先発・ソリアーノの投げ合いとなった。

試合が動いたのは六回だった。ソリアーノが先頭の大谷を打ち取った後、ベッツ、フリーマンはともにカウント３−１から四球。スミスは死球で１死満塁となった。

その後も制球は定まらずパヘス、マンシーに連続押し出し四球。ここでソリアーノは降板。さらに代わったシルセスもヘルナンデスが押し出し死球を与えてしまった。６者連続四死球の後は、コールに左前へ２点適時打を浴びた。

一度狂った歯車は元に戻らず、八回にもベッツの一発を含む３安打１四球で４失点。九回も投手の適時失策などで失点を重ね、１死満塁から大谷に右翼へ走者一掃の二塁打を許す。２−１５となった時点で、内野手のフレイジャーを登板させた。

ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた小早川毅彦氏（元広島など）は「締まった感じのゲームだったのに１つの１イニングでこんな展開になるんですから。技術的ではなく、精神的なものがつながったと思います」と話した。