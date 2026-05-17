ツーハッチの骨盤ガードルショーツ♡夏も涼しい接触冷感タイプ登場

薄着になる季節、「ボディラインは整えたいけれど暑いガードルは苦手…」と感じる方も多いのでは♡そんな夏の悩みに応えて、インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、『骨盤ガードル 接触冷感タイプ』が新登場しました。ひんやり心地よい接触冷感素材と、快適な補正力を両立。夏のおしゃれをもっと自由に楽しめる、注目の新作インナーです。

夏でも快適な冷感ガードル♡

『骨盤ガードル 接触冷感タイプ』は、夏の“ガードル離れ”に着目して開発された新アイテム。肌に触れた瞬間ひんやり感じる接触冷感素材を採用し、汗ばむ季節でもさらりと快適な履き心地を叶えます。

さらに吸汗速乾性にも優れているため、長時間の着用でもベタつきにくく、爽やかな状態をキープ。

これまで「暑さを我慢して履くもの」というイメージだった補正インナーを、快適に楽しめるインナーファッションへとアップデートしています。

また、デリケートなマチ裏部分には消臭・抗菌加工を施し、気になる蒸れやニオイ対策もばっちり。

マチ付き仕様なので1枚履きも可能で、重ね履きによる着膨れを防ぎながら涼しく過ごせるのも嬉しいポイントです♡

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美シルエットを自然に演出

機能性だけでなく、シルエットの美しさにもこだわっているのがtu-hacciらしい魅力。

ストレッチ性の高い接触冷感生地を特殊な接着仕様で仕立てることで、縫い目を最小限に抑えたシームレス設計を実現しています。

そのため、タイトスカートや薄手のワンピースを着てもラインが響きにくく、すっきりとした着こなしに。

さらに、程よい着圧がお腹周りをやさしく押さえ、お尻をキュッと持ち上げてくれるので、履くだけでスタイルアップ効果が期待できます。

「骨盤のゆがみ」や「下腹ぽっこり」にもアプローチしながら、窮屈感を感じにくい快適な履き心地を両立。まるで“－5kgシルエット”のような美しいラインへ導いてくれます♪

夏コーデに馴染む4色展開

カラーは、シーンやファッションに合わせて選べる全4色展開。

・ブラック：透け防止にも便利な定番カラー。引き締め感もあり、デイリー使いしやすい万能色です。

・アイスグレー：爽やかでクリーンな印象を演出する、夏らしいトレンドカラー。

・グレージュ：肌馴染みがよく、白系ボトムにも響きにくい人気カラー。

・ヌードベージュ：最も透けにくく、薄手コーデにも安心なナチュラルカラー。

また、ブラック・アイスグレー・グレージュは、tu-hacciの人気商品「接触冷感ブラキャミ（品番：90382）」と同色展開。上下でコーディネートすることで、より統一感のある着こなしを楽しめます♡

『骨盤ガードル 接触冷感タイプ』の価格は2,980円（税込）。サイズはXS、S、M、L、LL、3L、4Lの全7サイズ展開で、自分にぴったりのサイズを選べます。

販売はtu-hacci公式オンラインストアにてスタートしています。

夏のおしゃれをもっと快適に♡

暑さや蒸れを気にしてガードルを避けていた方にもおすすめしたい、tu-hacciの『骨盤ガードル 接触冷感タイプ』。

ひんやり快適な履き心地と自然な補正力で、夏の薄着コーデをもっと自信たっぷりに楽しめそうです♡

機能性もおしゃれも妥協したくない方は、ぜひチェックしてみてください♪