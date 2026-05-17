初日104位から史上最大の逆転劇へ マキロイが“397yワンオン”で3打差「まだチャンスはある」
＜全米プロ 3日目◇16日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ローリー・マキロイ（北アイルランド）が猛追している。6バーディ・2ボギーの「66」をマーク。トータル3アンダーまでスコアを伸ばし、優勝戦線へ急浮上した。
【動画】マキロイ、驚愕ワンオンの瞬間
「66」以下のラウンドはメジャー通算25回目で、これを上回るのはタイガー・ウッズ（米国、28回）ただ一人。「マスターズ」に続くメジャー連勝を視界にとらえた。「Better（良くなった）。きょうは汚い言葉を使わないと決めていたから、控えめにしておくよ」。初日に「74」を叩いて105位発進。「Shit（クソ！）」という言葉を吐いて振り返っていた。だが、2日目「67」、3日目「66」と勢いを加速させている。驚がくの一打が飛び出したのは前半6番。397ヤードの左ドッグレッグのパー4だ。ドライバーでのティショットは右サイドの木を越えて、ワンオンに成功した。前の組がまだグリーン上でプレーしているなか、369ヤードを飛ばしてピン手前17メートルにオン。「グリーン近くまで運ぼうと思っていた。完ぺきだった」というスーパーショットとなった。一時、単独首位に立つ猛チャージ。「正直なところ、自分には“ソレ”ができると感じていた。あしたまだチャンスはある、と思えるだけのことはできた」。最終的には首位と3打差の7位タイにつけた。メジャー史上、初日を50位以下で終えた選手が優勝したのは4度だけ。105位からの優勝となれば、1996年「全米オープン」でスティーブ・ジョーンズ（米国）が記録した84位を上回る、史上最大の逆転劇となる。「木曜日（初日）は本当にひどいプレーだったけれど、結局は7打差に“留まっていた”。毎日少しずつ、首位に近づいてきた。あの苦しい状況から這い上がってきたことは誇りに思う」。キャリアグランドスラムを達成した2024年「マスターズ」でも、初日7打差からの大逆転劇を演じた。偉業を積み重ねてきた男が、再び歴史に名を刻もうとしている。
Rory McIlroy went full send and drove the 397-yard sixth. ?#PGAChamp pic.twitter.com/DdfdIyL8B8— PGA Championship (@PGAChampionship) May 16, 2026
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米プロ 3日目成績
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Rory McIlroy went full send and drove the 397-yard sixth. ?#PGAChamp pic.twitter.com/DdfdIyL8B8— PGA Championship (@PGAChampionship) May 16, 2026
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