

こんぴら観光まちづくり検定

一般社団法人こんぴら観光まちづくり協会が、7月5日に「第2回こんぴら観光まちづくり検定」を実施します。

金刀比羅宮の門前町である香川県琴平町と周辺地域の歴史や文化・伝統、名所・旧跡、食、産業など幅広い分野を学び、「ことひらのファン」になってもらおうと2026年に新設されたもので2月に第1回の検定が行われました。

初回は34人参加し、29人が合格しました。こんぴら観光まちづくり協会によりますと、合格者からは「金刀比羅宮の由緒など深く学び、新しい楽しみ方を知れた」「琴平で過ごす日常の中で物事を見る視点が変わった」などの声が届いたそうです。

第2回は、7月5日に町内の琴平町商工会館で実施されます。試験は出題数100問で、歴史、文化、産業、地理、祭り、行事、人々の暮らしなどを中心に出題されます。70％以上が合格の目安です。前回「初級」に合格した人は「中級」に挑戦できます。

受験料は一般が3300円、5人以上の団体は1人2750円です。また高校生以下は1100円です。

検定合格者には「認定証」が贈られるほか、「特派員」としてブログページに掲載する記事を書いてもらったり、協会認定のガイド終了後、認定ガイドとして活躍してもらったりすることを予定しています。

専用ページから申し込みできます。定員100人で、締め切りは6月5日です。

また、公式テキストも発行されていて、検定前の対策事前講習会が5月30日にあります。