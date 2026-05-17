覚醒した３歳馬の走りにＳＮＳでは衝撃の反応が広がっている。１７日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル、８頭立て）を６馬身差で圧勝したのは１番人気のトミーバローズ（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父ヘンリーバローズ）。勝ち時計も１分３１秒６の高速決着に衝撃度が増している。

坂井瑠星騎手を背に２番枠から好スタートを切った同馬は好位の３番手を確保。楽な手応えで最後の直線に向くと、鞍上が手綱を持ったまま先頭に並びかけた。残り２００メートル付近で仕掛けると、あっという間にライバルを置き去りに。上がり最速３２秒６の末脚を駆使し、後続を６馬身差もちぎってゴールに飛び込んだ。

同馬は昨年１１月のデビュー３戦目で初勝利をゲット。続くシンザン記念は１２着と重賞の壁に屈し、クロッカスＳでも５着に敗れていた。今回が自己条件に戻ったとはいえ、時計も勝ちっぷりも衝撃的。特に走破時計は上々で、馬場差はあるにしても、勝ち時計は１分３２秒１だった昨年のヴィクトリアマイルよりも速かった。ちなみにコースレコードは、１９年ヴィクトリアマイルでノームコアがマークした１分３０秒５。

父ヘンリーバローズは２０２０年からスタッドイン。初年度の種付け頭数は４４頭。トミーバローズをつけた２０２２年は６９頭を集めたが、昨年は２２頭まで減少している。父は大物を出していないが、母系の祖祖母に名牝ビワハイジがいる血統の底力を感じさせる覚醒ぶりだった。

１勝をクラスを圧勝したトミーバローズの走りにＳＮＳでは「強いの？タイムが凄いけど」「ラップも上がりも頭おかしいだろ」「勝ち時計は破格だが２着以下も１分３２秒台だから馬場は速い」「勝ち時計１：３１って何？」「ＮＨＫマイル出てもやれてたやろ」「こんなにつええの！？」「ここでは完全に力が違った！」「こんな強い馬いたっけ？と思ってしまった」「強すぎワロタ」「すっげーつえー」「強い。破格の時計」「異次元やろこれ」「バケモンみたいなレースしてたが」など驚きの反応が相次いでいる。