忙しい時に必見！できたてのお弁当のおかずをすぐに冷ますワザ

「忙しい朝、お弁当のおかずやご飯をすぐに詰めたい！でも温かいままだと傷む原因になるし、自然に冷めるのを待つ時間もない...。」こんな悩みを持つ人もいるかもしれません。今回は、そんな悩みを解決してくれる裏ワザを紹介します。

▼あの「冷凍用の枕」がお弁当づくりの救世主に！時短で粗熱が取れる裏ワザ

やわらかく凍る「冷凍用の枕」を使うことで、食材にぴったりフィットして効率よく冷やせるのがポイント。



「冷凍用の枕」の上に乗せるだけ！上下で挟めばさらに時短

1.おかずやご飯を平らな器に広げて盛りつけます。

2.冷凍しておいた「冷凍用の枕」の上に乗せます。ポリ袋やラップのままでも大丈夫です。

3.炊いたご飯の冷凍保存も、「冷凍用の枕」の上に乗せればあっという間に冷めます。

4.「冷凍用の枕」を2個用意して上下から挟むと、さらにスピーディーに粗熱を取ることができます。

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「お弁当の粗熱取りに大活躍で時間が大幅に短縮できた」「衛生面が気になっていたのでこの方法はとても助かる」など、朝の時短に役立てている声がたくさん届いています。





今回紹介したのは「冷凍用の枕」ひとつで、忙しい朝のお弁当づくりがぐっとラクになるこの裏ワザです。おかずだけでなくご飯の冷凍保存や手作りスイーツの粗熱取りにも使えるので、ぜひ習慣にしてみてください。（TEXT：青木千奈）

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