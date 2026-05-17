中学1年から完全に不登校になった少年が中学3年生になり、「青春の日々を送りたい」と、高校受験を目指すことになりました。障がいによる課題や倍率のハードルもありましたが、合格に向けて奮闘。ある変化も表れました。家族一丸の挑戦を追いました。

■自宅で1人ゲームをする毎日

取材の始まりは2年前でした。当時中学1年生だった山本れおさん。この時、不登校になって3か月。自宅で1人ゲームをする毎日でした。

れおさん

「不安でしかない。学校や将来のこととか、すごく悩んじゃう。それを考えないためにゲームをしている」

小さな頃から集団が苦手で、多くの人といると恐怖やストレスを感じていました。

学校を休むようになったのは小学校の高学年から。中学1年の夏休み明けから完全に不登校になりました。

母の好美さん

「まわりの子はもっとどんどん先に、部活だったり勉強、受験とかありますけど、この子はこの子で、この子のペースがあるから」

■学校の代わりに通ったフリースクール

何とか学校に行こうと、これまで何度も母の好美さんと登校にチャレンジしてきました。でも教室へは行けず、職員室までが精一杯。

そんなれおさんが学校の代わりに通ったのが、東京・立川市にある、eスポーツの施設を活用したフリースクール「RE:VISION」（リビジョン）でした。中学校とも連携していて、ここに来れば出席扱いになります。安心できる居場所を見つけました。

■再チャレンジできる学校に注目

それから2年。れおさんは3年生になり、高校への進学を考えていました。

れおさん

「中1の時から高校へは行きたかった。友達と勉強したり、ご飯を食べたり。それが夢であり、青春かなって」

れおさんには、行きたい高校がありました。東京都立の「チャレンジスクール」です。不登校や高校を中退した生徒らが再チャレンジできる学校。いま注目されています。学校の説明会にも参加しました。

大学のような単位制で、自分のペースで授業が選べ、4年で卒業を目指します。試験は作文と面接のみ。中学での成績は関係ありません。説明会が終わった後、れおさんは「校長先生の話がわかりやすくて、学校へ通いたい気持ちが高ぶりました」と話しました。

■作文のハンディになる障がいが

ただ、受験にはある課題がありました。れおさんは、「文字の読み書き」に障がいがあるのです。受験での作文には大きなハンディに。手で文字を書こうとすると思考が止まり、人の何倍も時間がかかるといいます。

何とかできないかと調べてみると、障がいなどの場合、受験での配慮を申請できると分かりました。

父の将史さん

「書字ができない子どもに対して、（手書きの）作文ではなくてキーボードを使ったりとか、“合理的配慮”を求めるしかない」

両親は配慮の申請をすることにしました。

■不登校の中学生、都内で1.8万人超

去年12月、れおさんと母の好美さんは夜の中学校へ。他の生徒が帰った後に、進路の面談です。3年間担任だった栗原先生とは毎週、報告や相談をしてきました。栗原先生は「無事申請が通りました」と書類を示しました。



高校側が受験での配慮を認めてくれました。作文の時間を25分間延長し、さらにパソコンの使用も可能になりました。

栗原先生

「通常であれば筆記で、鉛筆で書くのですが、ハンディキャップがあるからということで。教員歴そこそこあるんですけど、初めてですね。パソコンが認められたというのは」

れおさん

「よかった…」

でも心配なこともあります。

先生

「（初年度の）倍率は分かりますか？」

れおさん

「2.5倍ぐらい…」

不登校の中学生は都内で1万8039人（2024年度の公立中学校、東京都教育庁指導部による）。このチャレンジスクールも希望者が多く、狭き門なのです。

面談を終えたれおさんは「（申請が）認められなかったら、（受験を）あきらめていたと思う」。「がんばろうね」と母の好美さんは言いました。

■受験に向き合う日々…ある変化が

受験まであと1か月。れおさん、踏ん張りどころです。

れおさん

「いまは志願書を書いたり。面接の練習をして」

作文の練習はスマートフォン。試験では、当日出題されたテーマを600字にまとめます。受験に向き合う日々で、れおさんにある変化が表れました。

れおさん

「いまは詩を書いてます。自分の思いをいま言語化している」

作文に苦戦した時、フリースクールで「思うままに書けばいい」と言われました。言葉を連ねるうちに、詩を書くようになりました。

れおさんが詩を読み上げます。「どこに何が居て、どこに私が居るか、どこに貴方は眠っているか。『ここにいる』そう叫んでも、誰にも届かなかった」

詩を書くことで、不登校の過去を冷静に振り返ることになりました。

れおさん

「自分が意見を言えなかったっていうのも大きいと思うんですよね。不登校になってから、何が悪いとかじゃなくて、何が合わなかったのか。そう考えるようになりましたね」

自分の考えを整理することが、作文でも生きるようになったといいます。

■「みんな一緒だから」…見送る母

そして、受験当日の2月21日。妹のりりさんも準備のお手伝いです。いよいよ試験会場へ。

高校が近づくと緊張感がピークに。「人間恐怖症が出ている…」と、れおさん。母の好美さんは「でも、れおも人間なんだからさ。みんな一緒だから」と寄り添います。

お母さんは、会場へ向かったれおさんを見送りました。親にできるのはここまでです。他にも我が子を見送る保護者たちの姿がありました。思いは皆、同じです。

母の好美さん

「涙が…。入っていきました。さっき『人間恐怖症が出ている』って言ったじゃないですか。しんどいだろうなって…」

■「面接が緊張して難しかった」

2時間半後。れおさんが試験を終え、戻ってきました。

れおさん

「面接がすごく緊張して難しかった。でも、自分のアピールポイントは言えたかなって感じです」

母の好美さん

「どんな結果であっても、ここまでがんばってこられたこと…」

父の将史さん

「良かったよ」

家族で歩んできた受験でした。

■中学を無事卒業、新たな高校生活へ

2週間後の3月2日。合格発表の朝を迎えました。発表はタブレットで確認します。

れおさん

「『合格おめでとう』って出た」

母の好美さん

「やったあ！」

春からは高校生です。母の好美さんは「れおの歩みが、明るい未来につながっていけたら。家族でスタート、チャレンジ」と言いました。

2週間後、中学校も無事に卒業。これから新たな高校生活へと踏み出していきます。

れおさん

「寂しさもありつつ、いい最後であり、始まりだなって。また違う人生のスタートだって思うと、生きていけそうな感じがします」

（5月13日『news every.』より）