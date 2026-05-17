自民党が、新潟県知事選（３１日投開票）に注力している。

原子力発電所の再稼働が争点の一つとなっており、選挙結果は高市政権のエネルギー政策に影響を与えかねないためだ。最近の首長選で苦戦が続いていることもあり、党幹部を投入するなどしてテコ入れを進めている。

同党の小林政調会長は１６日、３選を目指す現職の花角英世氏の応援で同県長岡市に入った。小林氏は、花角氏が東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を容認した判断に触れ、「新潟のため、日本のために決断してくれた」と持ち上げた。与党の政策責任者として花角氏の県政運営に協力する姿勢も鮮明にした。

選挙戦は、原発再稼働に至る「地元同意」への評価が主な争点となっている。花角氏は再稼働を容認した上で、県議会から自身への信任を取り付けて決着を図った。これに対し、社民党と、立憲民主党の県組織が支持する前県議の土田竜吾氏は再稼働について「県民が直接判断するべきだ」との立場で、常設型の県民投票条例の制定を公約に掲げた。

高市首相は安全性が確認された原発の再稼働を進める考えだ。柏崎刈羽原発が再稼働したばかりの新潟県の知事選で敗れれば、原発の活用方針に影響が出る可能性もある。自民は「油断を招いてはならない」（幹部）として、引き締めを強化する構えだ。

西村康稔選挙対策委員長も現地入りする予定で、危機感の背景には首長選での苦戦がある。３月の石川県知事選で党の推薦候補が落選。４月は埼玉県久喜市や福岡県朝倉市などで推薦候補が敗れている。

９月には与野党対決が確実視される沖縄県知事選が控え、来春には統一地方選もある。党内では「悪い流れを断ち切り、地方選でも勝ち続ける自民を印象づける必要がある」といった声が出ている。