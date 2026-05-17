◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（5月17日、東京ドーム）

巨人の先発はドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手。チームに今季初の6連勝目をもたらすことができるでしょうか。今季は先発投手が豊富で、一度お休みを入れたため、中10日でリフレッシュした状態での登板となります。受けるのは岸田行倫選手。前回、2人が組んだのは4月29日で、6回2失点で竹丸投手が勝利投手となり、2人で、お立ち台に上がりました。

DeNAは石田裕太郎投手。開幕カードは8回に4失点しましたが、その後の6試合は5イニング以上を投げ、すべて2失点以内に抑えていて、先発投手としての役割を果たしています。こちらは受けるのが松尾汐恩選手。山本祐大選手が電撃トレードされたことで、今後、さらなる成長が期待される21歳です。

地上波解説は江川卓さん、村田真一さん、そして谷繁元信さんです。キャッチャースペシャルと銘打って放送されるこの日は、巨人とDeNAのキャッチャー陣の人となりや、捕手ならではの苦労、ピッチャーから見たキャッチャーなど様々なテーマを設ける予定です。

プレーボールは午後2時です。