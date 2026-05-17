記事ポイント 2026年6月20日（土）・21日（日）、パシフィコ横浜展示ホールB・C・Dで23回目の開催約3,200ブース・65,000点以上の手づくり作品がアクセサリーから和菓子まで幅広いジャンルで集結初心者向け50種類のワークショップ（40〜90分）を同時開催、前売券1,000円・小学生以下入場無料 2026年6月20日（土）・21日（日）、パシフィコ横浜展示ホールB・C・Dで23回目の開催約3,200ブース・65,000点以上の手づくり作品がアクセサリーから和菓子まで幅広いジャンルで集結初心者向け50種類のワークショップ（40〜90分）を同時開催、前売券1,000円・小学生以下入場無料

全国のハンドメイド作家が一堂に集まり、自ら制作した手づくり作品を販売・展示する大規模マルシェが横浜で開催されます。

「ヨコハマハンドメイドマルシェ2026」は2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、パシフィコ横浜展示ホールB・C・Dを会場に、2日間合計で約3,200ブースが出店する予定です。

23回目を迎える今回は、前回2025年6月の開催で2日間合計約27,000人が来場した規模感をさらに受け継ぐイベントとなっています。

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会「ヨコハマハンドメイドマルシェ2026」





開催日時：2026年6月20日（土）・21日（日）11:00〜18:00（当日券販売は17:40まで）会場：パシフィコ横浜展示ホールB・C・D（神奈川県横浜市）入場料：前売券1,000円 / 当日券1,200円（小学生以下入場無料）出店ブース数：約3,200ブース（2日間合計・予定）主催：ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会

今回で23回目を迎えるヨコハマハンドメイドマルシェは、北海道から九州まで全国12都市で展開するハンドメイドマルシェシリーズの横浜開催版です。

パシフィコ横浜の展示ホールB・C・D全体に、アクセサリー・インテリア雑貨・ファッション・焼き菓子・和菓子・調味料・茶葉など65,000点以上の手づくり作品が出品されます。

出品作品はすべて作家本人が想いを込めて制作した一点物で、各ブースには制作者自身が立ちます。

購入の場であると同時に、素材の選び方や制作の背景を作り手から直接聞ける交流の場としても機能しています。

約3,200ブースが埋め尽くす会場規模





パシフィコ横浜展示ホールB・C・Dに数百のブースがびっしりと設営され、大勢の来場者が会場を埋め尽くしています。

2日間合計で約3,200ブースが出店し、アクセサリーやインテリア雑貨・ファッションのハンドメイドブースと、焼き菓子・和菓子・調味料などのフードブースがジャンルを問わず並びます。





前回2025年6月の開催では2日間合計で約27,000人が来場しました。

全国各地から集まった65,000点以上の手づくり作品の中から、自分だけの一品を探せる環境が整っています。

作家本人が出店する交流の場





各ブースには作品を制作した作家本人が立ち、来場者に素材の由来や制作の背景を直接伝えます。

作品の裏にあるストーリーを作り手の言葉で聞ける点が、ヨコハマハンドメイドマルシェならではの特徴です。





出店者の様子2（前回開催）





全国から集まった作家たちが、自ら制作した一点物の手づくり作品とともに来場者を迎えます。

50種類のワークショップ（体験教室）





イベント当日はアクセサリー・インテリア・ミニチュア雑貨・アートなど50種類のワークショップが開催され、各講座は40分〜90分で作品が完成します。

作家本人が講師を担当するため、初めてハンドメイドに触れる方でも参加できる体制が整っています。

親子や友人同士での参加にも対応した内容が幅広く揃っています。





各講座の詳細や申込方法は公式サイトの出店情報ページに掲載されます。

ハンドメイドブースの出店例





アクセサリーやインテリア雑貨、ファッションなどのオリジナル作品が販売・展示されるハンドメイドブースエリアには、技法も素材も異なる個性豊かな作家が出店します。

以下の3名はその代表的な例です。

otoneiron





ゴールドのフックにパール＆クリスタルビーズを組み合わせた花柄丸玉のイヤリングを展示しています。

紺のグレー台紙に7点が整然と並べられた繊細なアクセサリーです。

アトリエちゃぶだい





アイスクリームコーン型に仕立てたキルティング生地製の巾着バッグで、クマの顔をかたどったデザインが施されています。

コーン部分にはチェック柄が使われ、てっぺんにチェリーのトップが付いたユニークな布小物です。

BoLt&Nut.





手縫いで仕立てた本革の二つ折り財布が、グレー・ネイビー・ターコイズ・カーキ・ピンク・キャメルの6色展開で並んでいます。

真鍮ドットボタン留め仕様で、革の質感と丁寧な縫い目が6色それぞれで確認できます。

フードブースの出店例





焼き菓子・和菓子・調味料・茶葉など食品を販売するフードブースエリアにも、全国各地の作り手が出店します。

素材や製法にこだわったオリジナルの食品が並ぶエリアで、以下の3ブースはその代表的な例です。

Nalu juice





和歌山産の有田みかんを100%使用したピュアジュースを農家が直接製造し、販売しています。

みかんの山の上に置かれた瓶には「和歌山産・農家直製」のラベルが貼られ、産地直送であることが明記されています。

hue





マーブルパウンドケーキ・クッキー・マフィン・ブラウニーなど複数種の手作り焼き菓子が個包装で並んでいます。

統一されたロゴシールが貼られたパッケージで、hueブランドの手作り焼き菓子が販売されます。

おはぎともなかと





花形に成形した和菓子が丸形木製箱2点に詰め合わされ、抹茶・茶筅・造花椿を添えた状態で展示されます。

木箱に丁寧に収められた和菓子の手づくり作品として販売されます。

ワークショップの開催例

50種類のワークショップはアクセサリー・インテリア・ミニチュア雑貨・アートなど多岐にわたり、作家本人が講師を務めます。

40分〜90分の短時間で一作品が完成する設計で、初めてハンドメイドを体験する方にも対応しています。

以下の3講座はその代表的な内容です。

クッキー風キーホルダー講座





クッキーの形状を模したキーホルダーを制作する講座で、ファンシー雑貨エリアのワークショップとして開催されます。

ミニトルコランタン講座





ミニサイズのトルコランタンを制作する講座で、インテリア雑貨エリアのワークショップとして位置づけられています。

天然石とお花のフラワードーム講座





天然石とお花を組み合わせたフラワードームを制作する講座で、アートジャンルのワークショップとして開催されます。

2日間合計65,000点以上の手づくり作品が揃い、前売券1,000円（小学生以下無料）で入場できるヨコハマハンドメイドマルシェ2026は、作家本人から制作の背景を直接聞きながら一点物の作品を選べる23回目の横浜開催です。

ハンドメイドブース・フードブース・ワークショップが一か所に集まり、手づくり文化に全方向から触れられる2日間となっています。

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会「ヨコハマハンドメイドマルシェ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場チケットの料金と種類は何ですか？

A. 前売券は1,000円、当日券は1,200円です。

小学生以下は入場無料で、当日券の販売は17:40までです。

チケットの購入方法は公式サイトに案内されています。

Q. ワークショップの申込方法や参加費はどこで確認できますか？

A. 各ワークショップの参加費・定員・申込方法は公式サイトの出店情報ページに掲載されています。

当日は50種類の講座が用意され、各講座40分〜90分で作品が完成します。

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