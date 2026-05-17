月間最大400時間の工数削減を達成！ ベルフェイス bellSalesAI

記事ポイント bellSalesAIの導入により、ネットプロテクションズの議事録作成時間が1件あたり約30分から数秒に短縮されます月間200〜400時間の工数削減が実現し、営業担当者が商談準備や戦略設計に集中できる環境が整っていますSalesforceへの商談ログ蓄積とSlack連携により、組織横断的なリアルタイム共有が可能になっています bellSalesAIの導入により、ネットプロテクションズの議事録作成時間が1件あたり約30分から数秒に短縮されます月間200〜400時間の工数削減が実現し、営業担当者が商談準備や戦略設計に集中できる環境が整っていますSalesforceへの商談ログ蓄積とSlack連携により、組織横断的なリアルタイム共有が可能になっています

商談後の記録業務に追われ、Salesforceには「結論だけ」しか残らない--エンタープライズ営業の現場でこうした課題を抱える企業は少なくありません。

Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」を開発・販売するベルフェイスが、後払い決済サービスを運営するネットプロテクションズにおける活用事例を2026年5月13日に公開しました。

議事録作成の工数削減にとどまらず、商談ログを組織の営業力へと転換した取り組みの詳細が明らかになっています。

ベルフェイス「bellSalesAI」





サービス名：bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）提供：ベルフェイス株式会社事例公開日：2026年5月13日導入企業：株式会社ネットプロテクションズ問い合わせ：公式サイトに掲載されています

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforceへの入力を効率化するサービスです。

対面商談にはスマホアプリ、Web商談にはPCアプリが用意されており、独自AIが商談会話から必要項目を高精度で抽出・構造化します。

Salesforceへの入力効率化に特化した設計で、商談ログを組織の資産として蓄積・活用する基盤として機能します。

今回公開された事例の導入企業・ネットプロテクションズは、BNPLプラットフォームの開発・運営を手がける企業です。

大手企業の獲得を目指してエンタープライズ営業を加速するなかで、商談ログ管理に関する複合的な課題を抱えており、約1年にわたり複数ツールを比較検討した末にbellSalesAIを選定します。

導入前の課題

ネットプロテクションズのエンタープライズ営業では、商談が早くて3か月、長ければ1年以上に及ぶため、商談ログの蓄積が営業品質に直結する環境にあります。

しかし対面商談が多い現場では商談中に記録を取りづらく、Salesforceには「結論だけ」が残るか、メモ自体が存在しないケースが多数発生しています。

担当者の異動時には商談の背景・文脈が引き継がれず、情報断絶が繰り返されています。

さらに議事録作成に1件あたり約30分を要するため、営業担当者は商談後も記録業務に時間を取られ、次のアクション検討や顧客対応への集中が妨げられています。

単なる議事録ツールではなく、商談ログをSalesforceに資産として蓄積・活用できる設計と、エンタープライズ営業の再現性向上に向けた提案力を評価し、bellSalesAIの導入が決定されます。

導入後の効果

bellSalesAIの導入により、議事録作成時間は1件あたり約30分から数秒へと短縮されます。

月間では200〜400時間の工数削減が実現しており、商談後すぐにネクストアクションの検討へ移れる体制が整っています。

対面商談のログ取得も実現し、これまで記録が残りにくかった重要な商談がSalesforceへ確実に蓄積されるようになっています。

Slackとの連携では、日々の進捗を管理する「行動」トリガーとフェーズ変更を管理する「商談」トリガーの2パターンで通知が実施されています。

会議や1on1を待たずに商談状況をリアルタイムで把握できる体制が整い、組織横断的な商談データ活用の仕組みが構築されています。

削減された時間は、商談準備・社内ディスカッション・戦略設計など営業の質を高める活動に充てられています。

成果を支えた3つの要因

高い成果の背景には3つの要因があります。

第一に、「記録すること」ではなく「活用すること」を目的とした導入設計です。

「商談総括」機能により、背景・文脈・意思決定プロセスまで含めた情報がSalesforce上で一目で把握できる環境が整っています。

第二に、Slack連携による組織横断的なリアルタイム共有の仕組み化です。

第三に、エンタープライズ営業の再現性・組織化を見据えた活用構想です。

商談ログを「営業担当者のセンスに依存するもの」から「組織として学習・活用できるデータ資産」へと転換する取り組みが進められています。

ネットプロテクションズ取締役の小川氏は「bellSalesAIが最も優れていると感じたのは、営業のSalesforceユースケースへの理解度の高さと、商談ログをどう資産化・利活用するか、その後工程まで含めた提案やサービス設計です」とコメントしています。

また「これまで結論しか残せなかった情報を背景・文脈込みで蓄積できるようになります」とも述べており、記録の質が根本から変わったことが示されています。

今後はSlack AIを活用した日次サマリー通知・Todo生成・タスク期限アラート、商談データからの提案機会抽出など、商談ログをもとに「次にやるべきこと」を自動で示唆する仕組みの構築が見据えられています。

蓄積された営業データをIRを含めた経営レベルの意思決定にも活用していく構想も描かれており、営業データが組織全体の戦略を支える基盤として機能する段階への移行が進んでいます。

議事録作成の数秒化と月間最大400時間の工数削減を実現しながら、商談ログをSalesforceに確実に蓄積する仕組みが整ったことで、ネットプロテクションズのエンタープライズ営業は「担当者のセンス」から「組織のデータ資産」を軸にした体制へと変化しています。

Slack連携によるリアルタイム共有と「商談総括」機能を組み合わせることで、長期化する商談の文脈が組織内で途切れにくくなっている点が、bellSalesAIの特長です。

ベルフェイス「bellSalesAI」の紹介でした。

よくある質問

Q. bellSalesAIは対面商談とWeb商談の両方に対応していますか？

A. 対面商談はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで対応しており、どちらの形式でも商談ログの取得が可能です。

Q. ネットプロテクションズがbellSalesAIを選んだ決め手は何ですか？

A. 商談ログをSalesforceに資産として蓄積・活用する設計と、エンタープライズ営業の再現性向上を見据えた提案力が評価されます。

約1年にわたる複数ツールの比較検討を経て選定されています。

Q. 導入後、Salesforceに蓄積される情報の範囲はどう変わりましたか？

A. 「商談総括」機能により、これまで結論のみだった記録が、背景・文脈・意思決定プロセスまで含む形でSalesforce上に蓄積されるようになっています。

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