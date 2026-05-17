『葬送のフリーレン』×USJ、最新ビジュアル コラボ開幕まで15日を切る…「覚悟は出来てます」の声
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の公式Xが17日までに更新され、人気アニメ『葬送のフリーレン』とのコラボ開始に向けた新ビジュアルが公開された。
【画像】USJ×『葬送のフリーレン』最新ビジュアル…「覚悟はできているな」
『葬送のフリーレン』とは初コラボが実現し、5月30日から開催される。『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』などで盛り上がる。
公式Xでは「コラボ開幕まであと15日！」にあたり「冒険の始まりまでもう少しだ。覚悟はできているな。」のビジュアルが公開。「みなさま、準備はできていますか？」と呼びかけている。
これに対して「準備万端いつでもどうぞっ！」「覚悟は出来てます」「もうすぐじゃないか…」と期待が高まっている。
【画像】USJ×『葬送のフリーレン』最新ビジュアル…「覚悟はできているな」
『葬送のフリーレン』とは初コラボが実現し、5月30日から開催される。『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』などで盛り上がる。
公式Xでは「コラボ開幕まであと15日！」にあたり「冒険の始まりまでもう少しだ。覚悟はできているな。」のビジュアルが公開。「みなさま、準備はできていますか？」と呼びかけている。
これに対して「準備万端いつでもどうぞっ！」「覚悟は出来てます」「もうすぐじゃないか…」と期待が高まっている。