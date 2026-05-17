米大リーグは１６日（日本時間１７日）、各地で行われた。

ドジャースの大谷翔平は敵地カリフォルニア州アナハイムでのエンゼルス戦に１番指名打者で出場。今季初の三塁打を放つなど、４打数２安打５打点２四球２得点１盗塁と活躍した。試合は、１５―２でドジャースが勝ち、４連勝。ナ・リーグ西地区の首位を守った。（デジタル編集部）

大谷に快音が聞かれたのは八回だった。二死一、二塁で打席へ入ると、４番手右腕マノアのチェンジアップにやや泳がされながらしっかり捉えた。打球はライナーで右翼線へ。大谷は、２３年までの本拠地で何度もそうしたように三塁へ進んだ。さらに中継が乱れる間に本塁に滑り込んだ。右翼手に送球エラーが記録され、ランニング本塁打とはならなかったが、勝利を決定づける「３ラン」だった。

九回には一死満塁から高めの直球を右翼線へ火の出るような当たり。満塁の走者を一掃した。エンゼルスはこの後、内野手をマウンドへ送った。

実は大谷はこの試合、あまり喜ばしくない珍記録にも見舞われていた。

１点をリードした六回。先頭の大谷は先発右腕のソリアーノと３度目の対戦となった。当たりは悪くなかったが、二ゴロに倒れた。続くベッツ以降は打線がつながり、５点を追加。二死二、三塁でこの回２度目の打席が大谷に回ってきた。この打席、２番手右腕シルセスから鋭いライナーを右翼後方へ放ったが、アデルの守備範囲で右飛に。大谷は２打席ともヒット性の当たりではあったが、１イニングに一人で２アウトを喫する結果となった。

第１打席は四球を選び、２番ベッツの左前打で三塁に進み、４番スミスの右飛で先制の本塁を踏んだ。三回の第２打席も四球。今季６個目の盗塁となる二盗を決めた。