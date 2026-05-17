◇インターリーグ ドジャース15―2エンゼルス（2026年5月16日 アナハイム）

ドジャースは16日（日本時間17日）、エンゼルス戦に大勝し、連勝を4に伸ばした。大谷翔平投手（31）は今季初の三塁打を放つなど、4打数2安打5打点を記録。2四球を選び、今季6個目の盗塁を記録するなど走守で勝利に貢献した。今季の成績は打率.247、7本塁打、22打点となった。

球場を最大限に沸かせたのは終盤だった。6―2で迎えた8回2死一、二塁、エンゼルス・マノアの投じたチェンジアップを捉え、右翼線へ鋭いライナー性の安打を放った。打球はグラウンドでワンバウンドし、一塁側観客席前のネットに当たる。クッションボールが不規則となったことと、中継プレーが乱れたのを見て、大谷は俊足を飛ばして一気に本塁を陥れた。ランニング本塁打かと思われたプレーだったが、記録はいったん保留。数分後に「三塁打」で、生還は右翼手・アデルの送球エラーと発表された。

12―2の9回1死満塁では、マノアから右越えに走者一掃の3点二塁打を放ち、今季最多の1試合5打点を記録した。

試合後、地元中継局のインタビューに応え「すごく良い流れできていると思うので。また明日も早い時間ですし、切り替えて頑張りたいなと思います」と意気込みを示した。古巣相手の活躍に「エンゼルスファンもそうですし、ドジャースファンも。所属した2つのチームのファンの皆さんの前でプレーできるっていうのは、僕にとっても特別なことなので。そこで良いパフォーマンスができるっていうのは特別なことだなと思ってます」と感慨深げに話した。