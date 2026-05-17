お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が17日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。第1子誕生による“心配事”について話した。

田中は、14日に自身のインスタグラムに「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」とベビーを抱いてほほ笑むショットを投稿し、2023年1月に結婚した妻が第1子男児を出産したことを発表した。

この第1子誕生について話を振られると、「運動会とかどうなんだろうって」と切り出し、「だって60くらいの時に20、30代のお父さんとかと一緒に競走させられるわけじゃないですか。その時に頑張ってコケて、ひざがジュクジュクに…ちょっとそこだけ不安かなって。だから今から運動しようかなって」と、運動を始めようと思っているという。

また、MCの上田晋也が「出産は立ち合えたの？」と聞くと、「一応立ち会えまして、10時半までに仕事で出なくちゃいけなかったんですけど、10時28分に生まれてぎりぎり間に合った。本当に助産師さんがバーンって（上に）上げてくれるんですね。そしたら赤ちゃんが助産師さんにおしっこかけちゃって。ホントにジャンガジャンガみたいになっちゃった」と明かしていた。